Scopri Pianosa: prenotazioni online per tour primaverili

La primavera è il momento ideale per visitare e vivere appieno l'isola di Pianosa, grazie al clima mite, ai colori vivaci e alla sua placida tranquillità.

Pianosa: Trascorrere una giornata immersi nella natura incontaminata di quest'isola disabitata e protetta, scoprendo la sua storia ricca di misteri e le scoperte scientifiche che hanno attirato studiosi di rilievo, è un'esperienza indimenticabile.

Per valorizzare al meglio questo gioiello dell'Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha organizzato un programma di visite giornaliere primaverili con tre itinerari a scelta, accompagnati per l'intera giornata da una Guida Parco, una formula diversa dalle visite durante la stagione estiva che ha riscosso un ottimo successo in passato.

Le prenotazioni online per i tour giornalieri del 2026 apriranno il 2 marzo alle ore 9:00 con la possibilità di scegliere quattro date speciali di domenica: 26 aprile, 10, 17 e 24 maggio; otto date ogni sabato e domenica a giugno, e cinque date 5,6,12,13, e 20 a settembre.

Le partenze avverranno con nave esclusiva da Piombino alle ore 8:30, con rientro previsto tra le 18:30 e le 19:00. Il pacchetto include viaggio andata e ritorno, ticket d'ingresso all'area protetta e servizio Guida Parco.

Il trasporto marittimo è abbinabile a una escursione a scelta tra le seguenti:

• Visita guidata alla Villa Romana “Bagni di Agrippa” e al Museo

Arrivo a Pianosa con presentazione dell’isola e inizio delle visite al Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e al sito archeologico “Bagni di Agrippa”. Il percorso, recentemente valorizzato, consente di esplorare le strutture interne della villa romana, osservando da vicino pavimenti antichi e resti di pitture parietali, accompagnati dal racconto storico e naturalistico della Guida Parco. Durata: 3 ore (permanenza sull’isola circa 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 intero, € 50 ridotto (5–12 anni).

Link per prenotare https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/prenotazione/25

• Escursione in mountain bike e visita alla diramazione Agrippa

Arrivo a Pianosa con presentazione dell’isola, consegna delle biciclette e breve introduzione al percorso. L’itinerario attraversa i vecchi presidi carcerari e conduce all’ingresso del carcere di massima sicurezza “Agrippa”, offrendo panorami suggestivi e un racconto della storia naturale e umana dell’isola. Durata: 2 ore e 30’ (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 – Età minima: 12 anni.

Link per prenotarehttps://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/prenotazione/24

• Escursione trekking

Percorso ad anello facile, alla scoperta delle strutture carcerarie storiche e delle emergenze naturalistiche, geologiche e archeologiche dell’isola. Durata: 2 ore (permanenza sull’isola 6 ore) – Difficoltà: facile. Costo: € 65 – € 50 (5–12 anni) – gratuito 0–4 anni.

Link per prenotare https://service.parcoarcipelagotoscano.info/Public/Web/servizi/prenotazione/39

Per ulteriori informazioni e possibilità di visita sull’isola visitare il sito: https://www.parcoarcipelago.info/isola-di-pianosa/, è, inoltre, disponibile l'ufficio Info Park al Tel. 0565 908231 o via e-mail all'indirizzo info@parcoarcipelago.info.

Orari dell'ufficio Info Park:

Fino al 31 marzo: lunedì-sabato 9:00-15:00; domenica 9:00-13:00

Dal 1° aprile al 31 ottobre: lunedì-domenica 9:00-19:00



