La Maremma torna a fare scuola per la sostenibilità: a Casa Sanremo presentata l’edizione 2026 di Festambiente

Presentata a Casa Sanremo l’edizione 2026 di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma dal 5 al 9 agosto a Rispescia.

Cinque giorni dedicati a transizione ecologica, agroecologia, energie rinnovabili e cultura a emissioni zero nel cuore della Maremma.

Un modello di grande evento sostenibile che porta la questione climatica dentro i luoghi simbolo della cultura pop italiana.

Grosseto: Nel cuore pulsante dell’evento mediatico che domina la scena culturale italiana, Festambiente si ritaglia uno spazio proprio. Non come performance da palcoscenico, ma come idea-forza, proposta culturale capace di riportare al centro dell’immaginario collettivo la crisi climatica e la rigenerazione culturale a emissioni zero. A Casa Sanremo è stata presentata la nuova edizione del festival nazionale di Legambiente, in programma dal 5 al 9 agosto 2026 a Rispescia (Grosseto), nel cuore della Maremma toscana.

Da oltre trent’anni Festambiente non è soltanto una manifestazione, ma un laboratorio permanente di pratiche ecologiche applicate alla cultura: mobilità sostenibile, energie rinnovabili, gestione virtuosa dei rifiuti ed economia circolare, promozione delle filiere agroalimentari locali e biologiche. Nato nel 1989 nel centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente, il festival è diventato un punto di riferimento per chi intende fare della transizione ecologica un progetto collettivo fondato su buone pratiche e scelte quotidiane concrete. Un modello che negli anni ha fatto scuola: sempre più festival, in tutta la Penisola, stanno seguendo questa traiettoria, ponendo l’ecologia al centro della propria organizzazione.

La presentazione ligure, ospitata all’interno del format “L’Italia in Vetrina” a Casa Sanremo, ha avuto un valore simbolico e strategico. Portare le questioni ambientali dentro uno dei luoghi mediatici più rappresentativi della cultura popolare italiana significa affermare che la sostenibilità non è un capitolo separato, ma un elemento strutturale della cultura e dell’economia del futuro.

Cinque giorni di alimentazione biologica e a chilometro zero, musica, spettacoli, incontri e formazione dedicati a economia circolare, agroecologia, giustizia climatica, energie rinnovabili, tutela della biodiversità, innovazione e partecipazione civica. Un programma che intreccia dibattiti e performance, cinema e teatro, laboratori di didattica ambientale per le nuove generazioni. Concerti e attività capaci di coinvolgere un pubblico ampio, con una bussola chiara: ridurre l’impronta ecologica, valorizzare le buone pratiche, democratizzare l’accesso alle idee e sostenere i territori nel loro ruolo di laboratori di cambiamento.

«Essere qui, dentro il Festival di Sanremo, significa portare la questione ambientale in uno dei luoghi simbolo della cultura popolare italiana», ha affermato Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente. «I grandi eventi hanno una responsabilità enorme in termini di impatto ambientale e capacità di influenza. È fondamentale moltiplicare gli esempi di manifestazioni che pongono la sostenibilità ambientale al centro. La rigenerazione culturale a emissioni zero è una sfida concreta: ridurre le emissioni, innovare i modelli organizzativi, costruire reti territoriali. Dal 5 al 9 agosto 2026 continueremo questo percorso in Maremma, proponendo un modello coerente con il rispetto dei parametri ambientali e dimostrando che un’altra idea di festival è possibile: più giusta, più sostenibile, più capace di futuro».

In un’Italia in cui l’urgenza climatica chiede risposte strutturali, Festambiente si conferma come spazio di contaminazione tra saperi, pratiche e comunità, un luogo aperto dove la cultura diventa strumento di trasformazione reale. Se la musica e l’arte possono accendere l’attenzione, è negli incontri e nei progetti concreti che si misura la capacità di un festival di incidere sul domani, in Maremma e oltre.