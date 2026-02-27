Grosseto: parte il progetto di inclusione socio-lavorativa per persone in condizione di fragilità, finanziato dalla Regione Toscana

Grosseto: Ha preso ufficialmente il via la fase centrale del nuovo progetto di inclusione socio-lavorativa finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027.

COeSO – Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana è capofila del progetto finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, Avviso pubblico “Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità”.

Il progetto, della durata di 36 mesi e attivo su tutto il territorio della zona distretto, nasce con l’obiettivo di sostenere persone particolarmente vulnerabili nel superamento di condizioni di fragilità e rischio di esclusione sociale, attraverso percorsi individualizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. Referenti del progetto Dott. Massimiliano Tulipano e referente amministrativo Valentina Corsetti .

Destinatari dell’iniziativa sono persone disoccupate o inoccupate già in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, con particolare attenzione a persone con disabilità, utenti dei servizi di salute mentale, persone con disturbi dello spettro autistico, detenuti ed ex detenuti, minori non accompagnati over 16, neo-maggiorenni in percorsi di autonomia, giovani con BES, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, vittime di violenza o di tratta e persone in situazioni di emergenza abitativa.

Il progetto prevede:

• Presa in carico personalizzata, con valutazione multidimensionale, orientamento specialistico, bilancio di competenze e counseling;

• Attivazione di tirocini di inclusione sociale, con individuazione di aziende ed enti disponibili ad accogliere i partecipanti;

• Tutoraggio individuale durante tutto il percorso di tirocinio;

• Formazione obbligatoria, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e per alimentaristi;

• Laboratori pratico-formativi per l’acquisizione di competenze professionali.

Sono esclusi dalla partecipazione i percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI) e le persone già inserite nel programma GOL.

L’intervento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la rete territoriale tra servizi pubblici, imprese ed enti del Terzo Settore, promuovendo inclusione, autonomia e dignità attraverso il lavoro.

“ Come amministrazione crediamo che la vera politica sociale si faccia creando opportunità concrete e non assistenzialismo. Questo progetto va esattamente in questa direzione:trasformare fragilità in percorsi di autonomia, mettendo al centro il lavoro, la dignità della persona e la responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e Terzo Settore. E’ una scelta chiara: investire sulle persone significa rafforzare la coesione della nostra comunità e costruire un territorio più forte, inclusivo e competitivo. Nessuno deve essere lasciato indietro, ma ciascuno deve essere accompagnato verso un futuro fatto di competenze, autonomia e partecipazione alla vita sociale ed economica” dichiara il Sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna nonché presidente del Coeso.

“Questo progetto rappresenta un investimento concreto sulle persone e sulle loro potenzialità. L’inclusione lavorativa è uno strumento fondamentale per restituire autonomia, fiducia e dignità a chi vive una condizione di fragilità. Come COeSO, crediamo fortemente nella costruzione di percorsi personalizzati, capaci di valorizzare competenze e aspirazioni individuali, mettendo in rete servizi socio-sanitari, imprese e Terzo Settore. Il lavoro non è soltanto una fonte di reddito, ma un elemento chiave di integrazione sociale. Con questo intervento vogliamo offrire opportunità reali, accompagnando ogni persona in un percorso strutturato e sostenibile nel tempo, affinché nessuno resti indietro.”dichiara la dott.ssa Barbi, direttrice del Coeso



