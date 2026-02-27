Grazie ad Alfa-tec e Paola per il supporto alla comunità: solidarietà e volontariato a Orbetello

Grazie ad Alfa-tec, attività commerciale con sede nell’area artigianale e commerciale in località La Madonnella, a Orbetello Scalo, che da anni vende prodotti dedicati ai migliori amici dell’uomo e sostiene con continuità le nostre iniziative.
Orbetello: Un ringraziamento speciale va anche a Paola, volontaria della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, sempre presente con grande impegno e dedizione verso gli altri.
Paola supporta la CRI anche occupandosi del ritiro dei prodotti del progetto “Buon Fine” presso l’IperCoop di Neghelli, a Orbetello, contribuendo concretamente alle attività di solidarietà sul territorio.
Un esempio di collaborazione e volontariato che fa bene alla comunità e rafforza la rete di aiuto locale.