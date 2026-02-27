Girogustando compie 10 anni e festeggia premiando i protagonisti storici

Grosseto: Girogustando arriva alla decima edizione in Maremma grazie all'impegno di Confesercenti Grosseto.

Ideato da Confesercenti Siena il progetto festeggia le nozze d'argento, 25 anni di attività, confermandosi come uno dei format più longevi e apprezzati dedicati all’incontro tra cuochi di province e regioni diverse.

Il format, nato dall’associazione di categoria degli esercenti, è realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe legati ai prodotti del territorio.

Oggi a Grosseto, all’hotel Granduca, un workshop ha celebrato il quarto di secolo dell’iniziativa e i dieci anni dall’avvio delle “cene a quattro mani” in Maremma. All’incontro sono intervenuti l’assessore regionale all’economia Leonardo Marras e il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda.





Il direttore provinciale di Confesercenti, Andrea Biondi, ha illustrato i numeri dell’esperienza maremmana dal 2017, anno della prima edizione: 67 menù proposti, oltre 4mila partecipanti, ristoranti ospiti provenienti da tutta la Toscana e da cinque regioni – Lombardia, Marche, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Ventuno ristoranti maremmani hanno ricambiato l’invito, portando la propria cucina fuori provincia. A completare il quadro, cinque cooking lesson, tre workshop, 50 cantine coinvolte e 200 vini degustati.

Per Daniela Mugnai, dell’ufficio stampa di Vetrina Toscana, Girogustando rappresenta pienamente lo spirito del progetto regionale: «Il claim di Vetrina Toscana è “un viaggio nel viaggio” e Girogustando ne è l’espressione concreta. È un percorso tra culture e cucine diverse, che invita a spostarsi anche verso luoghi meno centrali, permettendo di conoscere davvero la Toscana a 360 gradi attraverso gusto e sapori».

Sulla stessa linea Massimo Sollazzini, referente del progetto, che ha sottolineato il valore della reciprocità: «Girogustando è scambio continuo: in cucina, a tavola, ma anche tra imprese e territori. In questi 25 anni ha saputo mantenersi vivo e rinnovarsi. In particolare la Maremma ne ha colto lo spirito, contribuendo a dargli un valore aggiunto significativo. È un’esperienza che merita di essere ulteriormente valorizzata».

Per l’assessore Leonardo Marras, Girogustando si inserisce in un sistema più ampio di promozione: «Vetrina Toscana è oggi una rete che conta quasi mille eventi in tutta la regione ma è prima di tutto un progetto di promozione turistica. Senza il coinvolgimento diretto di ristoratori, commercianti e di tutta la comunità che ne fa parte, non sarebbe possibile promuovere la Toscana a tavola. Girogustando, in particolare, è la dimostrazione di una comunità che si fa concreta, che vive nello scambio e nella collaborazione. I dieci anni in provincia di Grosseto hanno rappresentato proprio questo: incontro, amicizia e partecipazione attiva al progetto».

Al termine del workshop sono stati premiati i ristoratori che hanno preso parte al maggior numero di serate (Il Melograno, Il 13, La Vecchia Oliviera, Casa Livia, Torre d’Argento e Il Boccaccio) insieme ai partner, tra cui il Consorzio tutela vini della Maremma Toscana con il direttore Luca Pollini e il Consorzio olio di Seggiano dop rappresentato dal presidente Luciano Gigliotti. Riconoscimenti anche per i rappresentanti di Fisar e Ais, per gli sponsor Assicoop ed Enegan e per l’istituto superiore enogastronomico Leopoldo II di Lorena, che negli anni ha ospitato cooking lesson e iniziative con gli chef maremmani protagonisti di Girogustando.



