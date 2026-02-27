Festa dei Musei a Scarlino

Domenica 1 marzo 2026 il Museo archeologico del Portus Scabris apre gratuitamente le porte ai visitatori con una visita guidata e una passeggiata all’area archeologica della Villa romana del Puntone Vecchio

Scarlino: In occasione della Festa dei Musei promossa dai Musei di Maremma, domenica 1 marzo 2026 i Musei di Scarlino aderiscono all’iniziativa con un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio. Protagonista della giornata sarà il MAPS – Museo archeologico del Portus Scabris, punto di riferimento per la conoscenza dell’antico porto romano di Scarlino e dell’archeologia subacquea.

Il museo sarà aperto gratuitamente dalle 10.30 alle 13.00. Alle 11.00 è in programma una visita guidata gratuita all’interno del MAPS, seguita da una passeggiata fino all’area archeologica della Villa romana del Puntone Vecchio. La partecipazione alla visita è gratuita ma è richiesta la prenotazione scrivendo a musei@comune.scarlino.gr.it.

«La Festa dei Musei rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare cittadini e visitatori alla storia del nostro territorio – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi –. Attraverso iniziative come questa vogliamo rendere i musei sempre più luoghi vivi, accessibili e capaci di raccontare l’identità di Scarlino, valorizzando un patrimonio che unisce ricerca, divulgazione e paesaggio».