Bolsena Flex Force Team, due primi posti al 1° Italian Grand Prix

Bolsena: Lo scorso 21 febbraio, in occasione del 1° Italian Grand Prix, due atleti del Flex Force Team si sono distinti con risultati di assoluto rilievo. Pur trattandosi di una competizione focalizzata sul No-Gi – disciplina del Brazilian Jiu-Jitsu che privilegia prese, controlli e sottomissioni senza kimono – e non specificamente sulle Mixed Martial Arts, specialità principale dei nostri atleti, i rappresentanti della società sportiva bolsenese hanno saputo imporsi con autorevolezza. Il No-Gi, infatti, costituisce un’importante integrazione nella preparazione degli atleti MMA, contribuendo allo sviluppo di agilità, resistenza e gestione del corpo a corpo, ma non rappresenta la totalità del programma di allenamento. Nonostante ciò, i risultati ottenuti testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente presso la sede di Bolsena e la solidità del percorso tecnico intrapreso.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati:

Edoardo Governatori, protagonista di una straordinaria performance culminata con sei vittorie e la conquista della medaglia d’oro nella categoria No-Gi 61,50 kg. A completare il suo palmarès di giornata, un bronzo nella categoria open weight No-Gi 73 kg e un ulteriore bronzo nella categoria 64 kg Gi.

Simone De Sario, che con tre vittorie ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria Gi 69 kg e il bronzo nella categoria No-Gi 66 kg.

Questi traguardi, oltre a incrementare il ranking individuale e di squadra, rappresentano una significativa conferma dell’efficacia della sinergia tra realtà sportive del territorio. La collaborazione tra Flex Force Team e Lotus Club BJJ Etruria si dimostra un modello virtuoso, capace di valorizzare competenze tecniche, visione condivisa e crescita reciproca tra coach e atleti. Un sentito ringraziamento va al coach Federico Burratti, la cui competenza, dedizione e passione hanno contribuito in maniera determinante al percorso di crescita dei nostri atleti nel Brazilian Jiu-Jitsu. Archiviata questa importante affermazione, il Flex Force Team è già proiettato verso i Campionati Regionali del 14 marzo, ai quali parteciperà con una squadra molto competitiva.



