A Bagno di Gavorrano un ciclo di incontri gratuiti per conoscere e comprendere la fibromialgia

Gavorrano: L’Associazione Fibromialgia Noi Come Tutti di Orbetello promuove un nuovo ciclo di incontri gratuiti dedicati alla fibromialgia, una malattia complessa e spesso ancora poco compresa, persino all’interno delle famiglie di chi ne soffre. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare, fare chiarezza e creare maggiore consapevolezza attorno al tema del dolore cronico.

Gli incontri si svolgeranno a Bagno di Gavorrano, presso i locali di Auser Gavorrano in Via Mameli, dove è attivo uno dei Punti gratuiti di Ascolto, Incontro, Movimento e Attività Creative dell’associazione.

Il ciclo, dal titolo “Parlami della Fibromialgia”, non sarà strutturato come una conferenza tradizionale, ma come un momento di dialogo aperto tra medici specialisti e cittadini. L’intento è quello di offrire uno spazio accogliente in cui porre domande, condividere esperienze e ricevere informazioni corrette e aggiornate.

Il programma prevede tre appuntamenti, tutti con inizio alle ore 15:30.

Si parte sabato 28 febbraio con l’intervento del Dr. Pietro Addamo, terapista del dolore esperto in agopuntura e Qi Gong, che guiderà un confronto sulle terapie non farmacologiche nella fibromialgia, aprendo una riflessione sulle possibili strategie complementari nella gestione dei sintomi.

Sabato 14 marzo sarà la volta del Dr. Emilio D'Ignazio, reumatologo, che affronterà il tema “La fibromialgia: un nemico invisibile”, approfondendo gli aspetti clinici e le difficoltà legate al riconoscimento della patologia.

Il ciclo si concluderà sabato 21 marzo con l’intervento del Dr. Fabrizio Valleggi, endocrinologo ed esperto in ecografia, cefalee e terapie naturali, che parlerà del rapporto tra fibromialgia ed emicrania, evidenziando l’importanza di un approccio personalizzato che vada oltre le linee guida standard.

Gli incontri sono aperti a tutti: persone con fibromialgia, familiari, caregiver e cittadini interessati ad approfondire il tema del dolore cronico. Partecipare significa non solo informarsi, ma anche contribuire a costruire una rete di consapevolezza e vicinanza, fondamentale per chi convive ogni giorno con questa malattia.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333 6135678 (Patrizia).