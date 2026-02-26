Wedding Open Day: grande partecipazione all’Enoteca Italiana Siena

Si è svolto lunedì 23 febbraio, presso l’Enoteca Italiana Siena (Bastione San Filippo – Fortezza Medicea), il Wedding Open Day dedicato alle realtà del territorio che operano nel settore matrimoni ed eventi .

Siena: L’incontro – organizzato in formula B2B – ha registrato un’ampia partecipazione di professionisti del wedding e dell’event management, confermandosi un’importante occasione di confronto e networking in un momento di forte crescita per il turismo matrimoniale nel territorio senese.

Tra i presenti anche l’Assessore al Turismo Vanna Giunti, la cui partecipazione ha sottolineato il valore strategico del comparto wedding per l’economia locale e per il posizionamento internazionale di Siena come destinazione d’eccellenza.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi della location, approfondire le potenzialità organizzative e avviare nuove collaborazioni, in un clima di dialogo costruttivo e progettualità condivisa.

“La grande partecipazione di oggi è un segnale chiaro: il territorio ha voglia di fare rete. Il turismo matrimoniale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e promozione per Siena. Il nostro obiettivo è costruire un sistema collaborativo, capace di offrire qualità, professionalità e un’identità forte a chi sceglie di sposarsi qui”, dichiara Elena D’Aquanno.

L’Enoteca Italiana Siena proseguirà ora con un calendario di sopralluoghi su appuntamento e incontri dedicati con operatori interessati a sviluppare progetti congiunti per la stagione wedding ed eventi.



