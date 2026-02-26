Volontariato Vacanze: Andrea e gli altri eroi della Croce Rossa Italiana a Orbetello

Andrea è uno dei tanti volontari che partecipano al progetto "Volontariato Vacanze", un'iniziativa attiva sul nostro territorio, promossa e organizzata dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.

Orbetello: Questo progetto non solo promuove la solidarietà, ma crea anche legami di amicizia e opportunità di crescita personale per tutti i partecipanti.

Grazie a questa iniziativa, Andrea e molti altri volontari hanno l'opportunità di restituire alla comunità, contribuendo attivamente nelle numerose attività della Croce Rossa Costa d'Argento. Il loro impegno è fondamentale per il buon funzionamento e il successo di questa realtà.

Un aspetto fondamentale di questo progetto è la disponibilità delle foresterie, messe a disposizione dal Comune di Orbetello. Questi spazi accolgono i volontari provenienti da tutta Italia, permettendo loro di alloggiare durante tutto l'anno. In questo modo, si sostiene la continua presenza dei volontari sul territorio, garantendo un supporto costante alla comunità. Un ringraziamento speciale va al Comune di Orbetello per il prezioso supporto e a tutti i volontari che, come Andrea, continuano a rendere possibile l'attività della Croce Rossa, rafforzando così l'impegno a favore del nostro territorio.

Oltre alla foresteria di Orbetello, altre strutture sono attive durante l’estate, tra cui quelle di Giannutri (Comune di Isola del Giglio), Porto Ercole (Monte Argentario) e la sede della Croce Rossa Italiana a Orbetello. Piera Casalini, responsabile del progetto, sottolinea che "Volontariato Vacanze" è un'iniziativa attiva durante tutto l'anno, che permette ai volontari di essere sempre presenti e pronti a intervenire in ogni necessità.

Un grazie di cuore a tutti i volontari che, con il loro impegno, arricchiscono la comunità e rendono possibile il lavoro della Croce Rossa sulla Costa d'Argento.