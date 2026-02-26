“Una finestra sul mondo”, l’Artico al centro della seconda conferenza

Sabato 28 febbraio 2026, alle 17,30, presso la sala Sacchetti, a Tarquinia. Interverranno l’ex ambasciatore Daniele Verga e l’analista Gino Lanzara

Tarquinia: “La corsa all’Artico” è il titolo del secondo appuntamento del ciclo di conferenze di geopolitica e storia contemporanea “Una finestra sul mondo”, promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, in collaborazione con Omnia Tuscia e con il patrocinio del Ministero della Cultura. L’incontro si terrà sabato 28 febbraio 2026, alle 17,30, presso la Sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, a Tarquinia. Interverranno l’analista Gino Lanzara e l’ex ambasciatore Daniele Verga, entrambi soci di Omnia Tuscia. Al centro della conferenza, l’importanza strategica dell’Artico, oggi sempre più rilevante sotto il profilo geopolitico, economico e ambientale, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stanno trasformando profondamente la regione.

Nel 1996, a Ottawa, è stato istituito il Consiglio Artico, piattaforma di dialogo e cooperazione tra gli otto Paesi artici (Canada, Stati Uniti, Finlandia, Islanda, Russia, Norvegia, Danimarca e Svezia). L’Italia partecipa ai lavori in qualità di Paese osservatore. Le principali tematiche affrontate dal Consiglio riguardano la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali, la gestione delle risorse ittiche e minerarie e la ricerca scientifica. Dal febbraio 2022 le attività del forum hanno subito un forte rallentamento in seguito alla sospensione della partecipazione della Russia dopo il conflitto in Ucraina. Da maggio 2025 la presidenza è passata alla Danimarca, chiamata a confrontarsi con questioni cruciali per la governance artica, comprese le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sulla Groenlandia. Lo scenario artico si presenta oggi come un delicato equilibrio tra crescenti interessi geopolitici globali ed esigenze di stabilità e cooperazione, con l’emergere di sensibili temi legati alla sicurezza e alla difesa.

Gino Lanzara, analista di geopolitica e sicurezza, collabora con diverse testate specializzate. È autore del saggio “Guerra economica, quando l’economia diventa un’arma”, dedicato a uno degli aspetti della guerra asimmetrica. Daniele Verga è un diplomatico italiano a riposo, già Ambasciatore d’Italia a Lubiana. Nel corso della carriera ha svolto incarichi a Belgrado, Bastia, Ginevra e Ankara e, al Ministero degli Esteri, ha ricoperto ruoli dirigenziali nelle aree politico-mediterranea, africana e artica. È co-fondatore e vice presidente-segretario esecutivo dell’Associazione Nazionale Diplomatici a riposo “Costantino Nigra” (ASSDIPLAR), presidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia (UCOI) ed è stato consigliere diplomatico del Gran Cancelliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. La famiglia paterna è originaria di Bassano in Teverina.