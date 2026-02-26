Tenuta Montauto vince la Corona d'Oro con Ciliegiolo Silio 2023

Un riconoscimento per l'eccellenza enologica della Maremma Toscana

Manciano: La Tenuta Montauto è lieta di annunciare che il suo vino Ciliegiolo Silio 2023 ha ricevuto la Corona d’Oro dalla guida ViniBuoni d’Italia, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per i vini da vitigni autoctoni italiani. Il premio celebra la qualità e la tipicità del vino, che si è distinto tra i migliori della sua categoria per il suo equilibrio e la sua eleganza. Il Ciliegiolo Silio è una delle migliori espressioni del vitigno autoctono che cresce nella Maremma Toscana, una regione in forte crescita nel panorama vitivinicolo italiano.

Il Ciliegiolo Silio 2023 è un vino che esprime perfettamente il carattere del territorio maremmano. Proveniente da vigne situate nel comune di Manciano, il vino si distingue per la sua freschezza, la sua complessità aromatica e la finezza dei tannini. Il vino ha un profilo olfattivo ricco di note fruttate, con un finale sapido che lo rende particolarmente equilibrato e di grande bevibilità. La produzione, interamente biologica e rispettosa dell'ambiente, consente di ottenere un vino che riflette la purezza e la qualità del terroir.

La Tenuta Montauto, a conduzione familiare e situata nella splendida Maremma meridionale, è un esempio di viticoltura sostenibile e attenta alla biodiversità. Fondata su una tradizione agricola che risale alla seconda metà del Novecento, la tenuta si distingue per la produzione di vini monovitigno che valorizzano le varietà autoctone e internazionali in un contesto naturale unico. Con un approccio che privilegia eleganza, sostenibilità e rispetto del ciclo naturale delle uve, Tenuta Montauto continua a essere un punto di riferimento per la viticoltura della zona.

