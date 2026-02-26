Sotto una luce fossile: Mostra Collettiva d'Arte a Grosseto, dal 28 febbraio al 29 marzo 2026

Inaugurazione sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17.00 a Clarisse Arte

Grosseto: Dal 28 febbraio al 29 marzo 2026 Clarisse Arte ospita “Sotto una luce fossile”, mostra collettiva che riunisce artisti di generazioni ed esperienze diverse, accomunati da un’occasione di incontro: la Summer school “E.n.D. - Essere nella distanza”, che si svolge ogni anno all’Isola del Giglio ed è dedicata alle arti visive e alla fotografia.

L’esposizione, a cura di Nicola Ricciardi, Francesco Pedrini e Davide Tranchina, sarà inaugurata sabato 28 febbraio alle ore 17 negli spazi di Clarisse Arte. L’ingresso è gratuito.

Il programma dell’inaugurazione prevede alle ore 17.00 l’opening della mostra, alle 17.30 la visita guidata con i curatori e alle 18.30 la performance artistica di Celestino Marco Cavalli. L’ingresso è gratuito.

La mostra nasce come restituzione di un tempo condiviso di ricerca e confronto, in cui l’isola è stata assunta non come semplice sfondo, ma come dispositivo capace di attivare riflessioni su distanza e prossimità, relazione e territorio.

Il titolo richiama un concetto astronomico: la luce che osserviamo nel cielo è spesso antica, partita da corpi lontanissimi e giunta fino a noi dopo un lungo viaggio. In mostra questa nozione diventa metafora del fare artistico: le opere si presentano come tracce che emergono dal tempo, bagliori che raggiungono il presente portando con sé stratificazioni, memorie e frammenti di esperienza.

All’interno della Summer School il lavoro si è sviluppato in dialogo diretto con il paesaggio: camminare come atto conoscitivo, attraversare l’isola come misura di spazio e durata, ascoltare i luoghi come archivi viventi. Dal Giglio alla Maremma, il percorso espositivo trova una nuova risonanza in un territorio segnato da isolamento, trasformazioni e stratificazioni storiche, in cui la dimensione arcaica del paesaggio dialoga con le pratiche contemporanee.

«Con questa mostra Clarisse Arte si conferma spazio di ricerca e confronto tra esperienze diverse, capace di accogliere progetti che mettono al centro il rapporto tra arte e territorio – dichiara Mauro Papa, direttore di Polo culturale Le Clarisse –. Sotto una luce fossile porta a Grosseto un percorso nato sull’Isola del Giglio e lo inserisce in un dialogo più ampio con la Maremma, creando un ponte tra luoghi, comunità e linguaggi».

In mostra: Elia Brignoli, Celestino Marco Cavalli, Cristian Chironi, Olmo Erba, Angelo Iaia, Valeria Limongi, Claudia Losi, Eleonora Molignani, Sabrina Oliviero, Sara Passerini, Francesco Pedrini, Mauro Sargiani, Fabio Solari, Luca Spano, Natasha Rivellini, Davide Tranchina.

La mostra è visitabile dal giovedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero.