Panchina viola per la fibromialgia: Magliano in Toscana accende i riflettori sulla malattia

Magliano in Toscana: Sarà un momento simbolico, per ricordare l’attenzione che l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana pone sulla salute, e accendere i riflettori su una malattia, ancora poco conosciuta, che si stima colpisca due milioni di donne in Italia: la fibromialgia. Domenica 1° marzo, alle 10, sarà inaugurata, in via XXIV Maggio la “Panchina viola per fibromialgia”. “Una sosta per l’invisibile” è il nome dell’iniziativa che il Comune di Magliano sta portando avanti insieme all’associazione “Fibromialgia, noi come tutti”.

“L’idea di porre l’accento su questa malattia invalidante, anche con un momento simbolico che speriamo possa essere significativo per tutta la cittadinanza – spiega Anna Lampredi, assessore al Sociale e alla Sanità del Comune di Magliano – è nata a seguito di un convegno che, lo scorso anno, in collaborazione con l’associazione e con la partecipazione dei medici dell’Azienda Usl Toscana sud est, abbiamo organizzato per parlare di una problematica che affligge molte donne e che, ancora oggi, è poco conosciuta”.

La fibromialgia, infatti, è una malattia cronica, caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, stanchezza cronica e disturbi del sonno che incide sulla qualità della vita di chi ne soffre, compromettendo anche lo svolgimento di attività quotidiane.

“La salute è un aspetto fondamentale della vita della persone – dice il sindaco Gabriele Fusini – e per questo cerchiamo di promuovere attività di informazione, sensibilizzazione e promozione della salute. Oltre all’inaugurazione della panchina viola, infatti, il mese di marzo vedrà un’altra importante iniziativa l’8 marzo: lo screening senologico gratuito per tutte le donne del nostro territorio che vorranno prenotare un controllo”.



