La Croce Rossa Costa d’Argento ringrazia volontari e sostenitori

Si ringrazia per le donazioni e per le sottoscrizioni delle tessere dei soci sostenitori effettuate in questi giorni il dottor Pucci. La campagna prosegue grazie all’apporto e alla collaborazione fattiva di Piera Casalini, Cinzia Graziani e Guya Sarperi.

Orbetello: Il servizio di accoglienza ospedaliera vede la preziosa collaborazione, presso l’Ospedale di Orbetello, di Luciano Mattatelli e Gaetano Sampino. Per quanto riguarda la sensibilizzazione alla donazione del sangue presso la sezione trasfusionale dell’Ospedale Civile di Orbetello, si ringraziano Giuseppe Ranieri e Corrado Gargioli.

Per l’Isola del Giglio collabora Alberto Cassarini.

Fino alla conclusione delle sfilate, il Comitato della Croce Rossa Italiana Costa d’Argento resta impegnato con l’assistenza e il primo soccorso al Carnevaletto da Tre Soldi della cittadina lagunare. I prossimi appuntamenti sono in programma domenica 1° marzo e sabato 7 marzo in notturna.

Un sentito ringraziamento anche alla Sezione Soci di Unicoop Etruria per la raccolta di prodotti effettuata presso l’Ipermercato di Neghelli, a Orbetello, nell’ambito del Progetto Buon Fine.