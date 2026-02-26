In Cammino con la Svizzera: Pienza ospita la seconda tappa del progetto

La seconda tappa del progetto In Cammino con la Svizzera si svolge in Toscana dal 25 al 28 febbraio.

Pienza: L’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ha avviato la visita della regione con una camminata lungo il celebre “Sentiero dell’Arte e dell’Anima” di Pienza accompagnato da Urs Rechsteiner, presidente della Fondazione FUR che ha donato il sentiero alla città, e dalla Vicesindaca e Assessore alla Cultura, Angela Vegni. La panchina icona del progetto è stata donata al comune di Pienza.

Durante l’itinerario toscano di In Cammino con la Svizzera sono previsti incontri a livello istituzionale, scientifico, economico, culturale e universitario, inclusi momenti di scambio con il sindaco di Pienza Manolo Garosi, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e la sindaca di Firenze Sara Funaro. L’Ambasciatore terrà una lectio magistralis alla Scuola Normale Superiore di Pisa e parteciperà a un confronto con gli studenti. Sono anche previste visite allo stabilimento ABB di San Giovanni Valdarno, al Circolo svizzero e alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno a Livorno, al Polo Tecnologico di Navacchio e a TourismA Salone archeologia e turismo culturale a Firenze.

Un Ambasciatore, venti regioni, mille incontri. Sono questi i tre elementi chiave di In Cammino con la Svizzera, un progetto che porterà l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti nelle venti regioni italiane nei prossimi due anni. Innovazione, sostenibilità e rapporti con l’Europa saranno i temi chiave al centro del progetto, la cui ambizione è di far confluire le eccellenze dei due paesi e creare una rete di contatti duraturi. In ricordo di questo viaggio si donerà ad un’istituzione di ogni regione la panchina icona del progetto, prodotta in Svizzera dalla ditta FORM AG, kreative Macher con materiali di riciclo, che rimarrà alla comunità come luogo di scambio, di dialogo e d’informazione. In ogni regione, un pezzo dell’itinerario sarà percorso a piedi dall’Ambasciatore insieme a una personalità del luogo.

“Avviare la seconda tappa del progetto In Cammino con la Svizzera proprio da Pienza rappresenta un gesto altamente simbolico, sia per la scelta del Sentiero dell’Arte e dell’Anima che per il valore storico e culturale della città stessa” ha sottolineato l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti.

“La cultura, elemento costitutivo della storia e di ogni lingua, è il fondamento di ogni dialogo: a livello individuale, regionale e, come nel caso del nostro progetto, anche tra Paesi. Per noi è un onore avere un dialogo diretto con il Paese che ci ospita, attraverso incontri e iniziative personali come quelle promosse dalla Fondazione FUR. Auspichiamo che la panchina icona del progetto, che rimarrà al comune di Pienza, possa diventare luogo di confronti altrettanto vivaci e stimolanti quanto quelli che ho avuto il piacere di condividere in questa meravigliosa città.”

“La Fondazione FUR si riconosce in una visione della cultura come infrastruttura civile: un elemento capace di generare coesione, responsabilità e sviluppo sostenibile. Il Sentiero dell’Arte e dell’Anima, donato alla città di Pienza, è nato con questo intento: creare uno spazio in cui paesaggio, arte e comunità possano incontrarsi e dialogare” ha detto Urs Rechsteiner, mecenate svizzero e Presidente della Fondazione FUR.

“Il progetto In Cammino con la Svizzera è un dono fatto all’Italia. Come presidente di una fondazione italiana e come cittadino svizzero, mi fa piacere valorizzare quel patrimonio condiviso di umanesimo, pluralismo e dialogo che lega la storia della Svizzera a quella dell’Europa: un intreccio di culture e istituzioni che, ieri come oggi, ci invita a costruire ponti, rafforzare la cooperazione e custodire insieme i valori democratici che ci definiscono. La storia della Svizzera e quella dell’Europa sono profondamente intrecciate: condividono radici culturali, tradizioni civili e una visione fondata su dialogo, pluralismo e responsabilità. Mi piace valorizzare questi legami, promuovendo una cooperazione che rafforzi la coesione, la pace e lo sviluppo comune”.

“Pienza raggiunge quest'anno un traguardo storico: celebriamo i trent'anni dal riconoscimento UNESCO del nostro centro storico. Trent'anni fa, il mondo riconosceva Pienza non solo per la sua bellezza estetica, ma come la prima, vera applicazione dell'urbanistica umanistico-rinascimentale, un modello di "città ideale" pensata per l'uomo” ha precisato Manolo Garosi, Sindaco di Pienza.

“È con questo approccio che si è inserita a Pienza la donazione della Fondazione FUR: un percorso in mezzo all'arte e alla campagna della Val d'Orcia, che mette l'arte stessa a portata di mano del cittadino. L'approccio più adatto a una città orgogliosa e che gli abitanti stessi si mettono in gioco per rendere viva. Il 2026 sarà un anno denso di iniziative: appuntamenti culturali, rassegne artistiche, momenti di riscoperta degli antichi mestieri e celebrazioni che coinvolgeranno l'intera comunità, che vede eventi culturali e storici, passeggiate patrimoniali, incontri sulla figura di Papa Pio II e sull'architettura di Rossellino. Ma non mancheranno nemmeno gli eventi popolari della nostra tradizione e iniziative che uniscono il patrimonio materiale a quello immateriale, la storia della nostra città ai nuovi linguaggi tecnologici. Pienza non è un museo, è una città viva che ha ancora molto da raccontare, e questo lo dobbiamo ai nostri concittadini e a chi viene da fuori per amarla, rispettarla e arricchirla.”







