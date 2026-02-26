Il Soroptimist per l’avanzamento tecnico-scientifico senza genere

Grosseto: Sabato 28 febbraio, presso il Museo di Storia Naturale della Maremma, strada Corsini 5,a Grosseto, alle ore 11 avrà luogo la cerimonia di assegnazione del "Premio Anna Maria Briganti per le Eccellenze“. Il Premio è stato istituito dal Soroptimist Club di Grosseto in memoria della dottoressa Anna Maria Briganti Pediatra e Neuropsichiatra infantile, prima donna medico al pronto Soccorso dell’Ospedale della Misericordia.

Il premio ha avuto negli anni destinazioni diverse, ma sempre indirizzate alle ragazze e alle donne che potessero rappresentare un’eccellenza del territorio.

Nell’ultima edizione è stato destinato a finanziare due borse di studio, del valore di 1.000,00 euro ciascuna, per due studentesse iscritte alle facoltà universitarie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), quattro aree disciplinari che rappresentano settori fondamentali per lo sviluppo tecnologico e scientifico del nostro paese.

Il premio sarà assegnato a Melania Tiberi iscritta alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale presso l’Università di Milano Bovisa e a Chiara De Micheli iscritta alla facoltà di Scienze Biologiche all’Università La Sapienza di Roma.

La premiazione sarà preceduta da una relazione di alto livello scientifico tenuta dalla Professoressa Denise Boncioli Ordinaria dell’Università dell’Aquila “In viaggio dall’universo profondo con i raggi cosmici di altissima energia“.

All’evento sono state invitate anche le scuole con l‘ obiettivo di far crescere il numero delle ragazze orientate allo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche, aiutandole ad operare scelte consapevoli non dettate da preconcetti o stereotipi di genere che continuano ad incidere ancora fortemente nelle scelte della prosecuzione degli studi e delle professioni future.



