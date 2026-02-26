Grosseto: Conad introduce un sistema innovativo di confezionamento per gastronomia e bar

Il Packaging riciclabile e compostabile, utilizzabile in congelatore, nei forni tradizionali e a microonde

Grosseto: A partire dal mese di febbraio, i tre punti vendita Conad di Grosseto hanno introdotto un innovativo sistema di confezionamento per gli alimenti del reparto gastronomia e del bar, segnando un importante passo in avanti sul fronte della sostenibilità ambientale. Si tratta di BeBio System, dell’azienda CCM, un sistema di confezionamento dei cibi adatto a tutti gli alimenti, costituito da vaschette di vari formati, realizzate in cartoncino rivestito di biopolimero, con un film di chiusura in carta anch’essa rivestita di biopolimero compostabile. Tutti i materiali provengono da fonti rinnovabili.

Conad è la prima realtà, a Grosseto, ad adottare questa soluzione che comporta molteplici benefici. In primo luogo, consente di eliminare la plastica e di ridurre l’impatto ambientale in quanto sia il contenitore che la copertura sono riciclabili al 100% nell’organico o nella carta, a seconda delle disposizioni comunali. Inoltre, il sistema di chiusura permette di non dover utilizzare altri involucri per il confezionamento e quindi di ridurre gli sprechi e di velocizzare il lavoro degli addetti al bar e alla gastronomia.

I vantaggi del nuovo confezionamento sono altrettanto significativi per i clienti, in termini di praticità, funzionalità e sicurezza alimentare: la vaschetta che contiene gli alimenti, così come viene consegnata nel punto vendita, può essere conservata in frigorifero o in congelatore, e al bisogno, inserita direttamente nel forno tradizionale insieme al top di chiusura in carta, fino a 200 gradi per 30 minuti o nel forno a microonde, a 800 watt per 10 minuti. BeBio System contiene, conserva, protegge gli alimenti freschi e cucinati, garantendo la sicurezza alimentare, e offrendo molteplici possibilità di utilizzo per il consumatore, con indicazioni chiare sul packaging relative alle modalità d’uso e di riciclo.

“Con questa importante novità rafforziamo il nostro impegno quotidiano verso scelte responsabili e sostenibili – spiegano Alessio e Paolo Degli Innocenti di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad Grosseto –, offrendo ai clienti un servizio più efficace ed efficiente che guarda al futuro e al rispetto dell’ambiente. Essere i primi a Grosseto ad adottare questo brevetto è per noi motivo di orgoglio. L’iniziativa si inserisce in un percorso di attenzione alla sostenibilità ambientale, che Conad porta avanti nella convinzione che l’innovazione possa e debba andare di pari passo con la tutela del territorio e la qualità dell’esperienza d’acquisto.”