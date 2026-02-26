Attualità

Donazione degli Amici di Sempre in memoria del Maestro Francesco Aragoni alla Croce Rossa Italiana

In memoria del Maestro Francesco Aragoni, recentemente scomparso, gli "Amici di Sempre" hanno effettuato una donazione alla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.

Orbetello: Il Maestro Aragoni, insegnante e figura molto conosciuta e rispettata, ha dedicato gran parte della sua vita all'educazione, svolgendo una intensa attività scolastica ad Orbetello e Neghelli, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore presso il Plesso Scolastico del Centro di Lettura e del Tempo Pieno.

Alla famiglia del Maestro, alla moglie Paola Rosati, storica volontaria della Croce Rossa Italiana di Orbetello, ai figli Silvia e Giuseppe, e a tutti i parenti, rinnoviamo le più sentite condoglianze da parte della Croce Rossa Italiana.

Un particolare ringraziamento va alla professoressa Cinzia Graziani, che ha contribuito a raccogliere la donazione fra gli "Amici di Sempre".