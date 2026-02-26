Contrasto alle truffe agli anziani, tre incontri informativi sul territorio

Il Comune di Scarlino promuove, in collaborazione con la Stazione dei carabinieri di Scarlino, un ciclo di incontri informativi dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Scarlino: Tre appuntamenti aperti alla cittadinanza per fornire strumenti concreti di riconoscimento dei raggiri più diffusi e indicazioni utili su come comportarsi in situazioni sospette.

Gli incontri si terranno lunedì 2 marzo alle 18.00 nella sala del consiglio a Scarlino capoluogo, martedì 3 marzo alle 18.00 nella sala Auser di Scarlino Scalo e mercoledì 4 marzo alle 18.00 nella sala Auser del Puntone. L’ingresso è libero.

Durante gli appuntamenti i carabinieri illustreranno le modalità con cui vengono messe in atto le truffe più frequenti, sia telefoniche sia porta a porta, spiegando come prevenirle e a chi rivolgersi in caso di dubbi o segnalazioni. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza, soprattutto tra le persone più fragili, e creare una rete di attenzione che coinvolga famiglie e vicinato.

«La prevenzione passa prima di tutto dall’informazione – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Con questi incontri vogliamo offrire ai nostri cittadini strumenti semplici ma fondamentali per difendersi da fenomeni che colpiscono in particolare le persone anziane. Ringrazio la Stazione dei carabinieri di Scarlino per la disponibilità e per il lavoro quotidiano di presidio e tutela del territorio».