Consegna compostiere gratuite a La California

Sabato mattina a La California

Bibbona: Sabato 28 febbraio, dalle 9 alle 12, il 14 all'isola ecologica a La California in via della Della Camminata è prevista la consegna delle compostiere ad uso domestico. Il cittadino interessato deve avere un giardino o un orto e dovrà presentare il codice fiscale associato alla Tari per il ritiro. Durante la mattina sarà presente Rea con un proprio gazebo. Il Comune di Bibbona ricorda che con la compostiera domestica si ha diritto a uno sgravio fiscale del 20% su quota variabile nella bolletta Tari e invita tutti i cittadini interessati a partecipare all'iniziativa.