Confindustria Toscana Sud: rafforza la presenza delle imprese italiane nel mondo

Rafforzare la presenza delle imprese italiane nel mondo attraverso una rete diplomatica più vicina al business e strumenti di supporto strategico. È questo il tema centrale dell’incontro organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud, svoltosi martedì 24 febbraio presso la sede di RCR Cristalleria Italiana.

Colle Val D'Elsa: Al centro del confronto, la recente riforma della struttura ministeriale avviata a gennaio. Il Dr. Mattirolo (MAECI) e il Dr. Lemma (ICE) hanno illustrato il potenziamento delle attività di promozione:

- Ruolo di Ambasciate e Consolati: Un’integrazione sempre più stretta tra uffici commerciali e imprese per una diplomazia economica attiva.

- Supporto ICE: Nuovi servizi per affiancare le aziende sia nell’approccio ai nuovi mercati, sia nel consolidamento delle relazioni internazionali esistenti.

L’evento è stato ospitato da RCR Cristalleria Italiana, azienda che rappresenta un punto di riferimento per il settore del cristallo di qualità. Sotto la guida dell’AD Roberto Pierucci, RCR ha condiviso la propria vocazione Internazionale. L’azienda esporta l’80% del proprio fatturato, confermandosi come uno dei principali player mondiali del settore e rappresenta un esempio concreto di come il "Saper Fare" locale possa scalare i mercati globali mantenendo radici profonde nel territorio di Colle di Val d’Elsa.

Il tavolo di lavoro non ha tralasciato le criticità che le imprese affrontano quotidianamente. I rappresentanti di Confindustria hanno sottolineato la necessità di preservare i mercati storici, con particolare attenzione a quelli europei e semplificare la logistica verso aree emergenti ma complesse, dove le difficoltà di movimento per merci e persone rischiano di frenare il potenziale di crescita (come ad esempio sta succedendo nel mercato algerino). Resta inoltre centrale il tema dei dazi, specialmente dopo le recenti e repentine evoluzioni della politica commerciale statunitense.

"La nostra missione è presidiare ogni opportunità che consenta alle piccole e medie imprese di crescere oltre i confini nazionali," ha dichiarato Massimo Donnini, Presidente del Comitato Piccola Industria.

L’impegno dell’Associazione proseguirà nel corso dell'anno con una missione imprenditoriale in Marocco, che vedrà il coinvolgimento diretto anche del Gruppo Giovani, e un monitoraggio costante sulle politiche tariffarie internazionali per supportare le aziende nelle fasi di transizione.