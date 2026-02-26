Cinema, Musica e Impegno: QB Libreria Grosseto per Thousand Madleens to Gaza

Una giornata densa di appuntamenti al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, venerdì 27 febbraio si inizia alle 17.15 con Marco Formaioni che parlerà di “Film a pioggia. Significati e atmosfere della pioggia”.

Grosseto: Non si tratterà di una semplice lezione, ma un vero e proprio percorso visivo e narrativo. Attraverso la proiezione e l’analisi di scene iconiche, Formaioni traccerà una linea nella storia del cinema per indagare i significati della pioggia nei film. Tra le opere prese in considerazione: “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, “Point break” di Katrine Bigelow, “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, “Suspiria” di Dario Argento.

La serata al QB non si esaurisce con la lezione di cinema. Al termine dell’incontro, alle 19, l'atmosfera si scalda per trasformarsi in un momento di socialità e riflessione: spazio al gusto con le celebri pinse del bar e aperitivi supersfiziosi. E tanta musica con Daiana Bauld per accompagnare una serata d’impegno per Thousand Madleens to Gaza (TMTG), una missione umanitaria e di protesta, salpata tra settembre e ottobre 2025, per rompere l’assedio israeliano sulla Striscia di Gaza. La serata – in tutta Italia si stanno organizzati eventi simili - sarà un’occasione per raccogliere fondi per la prossima flottilla in partenza nel 2026. Il dj set si intitolerà “Il mare dentro” e sarà ispirato al mare, alla navigazione, alle strane creature luminose degli abissi. Al vento, soprattutto al vento. E dedicato alla Palestina. Brani e voci in un viaggio accompagnato da naviganti di lungo corso (Lucio Dalla, Lucio Corsi, Brunori Sas, Luca Carboni, Noir desire, Morcheeba, Radiohead, Motta, La rappresentante di Lista, Edoardo Bennato, reintrepretati e remixati in chiave elettronica. E dopo QB, sabato 28 febbraio, l’iniziativa di sostegno si posta al Khorakahnè con due band: Scum e Durga.

Nei luoghi degli eventi sarà presente un desk informativo, con attivisti disponibili a fornire tutte le informazioni richieste, sia sul movimento TMTG, sia su come poter donare. Tantissime altre città italiane si stanno mobilitando per organizzare iniziative di informazione e di raccolta fondi per realizzare gli scopi di TMTG al fine di organizzare la prossima flottilla assicurando le condizioni di sicurezza degli equipaggi e delle imbarcazioni, sostenere direttamente la popolazione di Gaza (iniziative concordate direttamente con realtà locali, nel rispetto dell’autodeterminazione del popolo palestinese), rafforzare il progetto politico mediterraneo.

TMTG è un movimento internazionale, transregionale, non violento e internazionalista che vuole unire i popoli mediterranei per un futuro radicalmente diverso, fatto di libertà, autodeterminazione e giustizia nella consapevolezza che la Palestina libera sia l’ago della bilancia su cui questo futuro si decide; TMTG nasce da una visione radicale del Mediterraneo come spazio comune dei popoli.



