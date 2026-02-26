Castiglione della Pescaia: sicurezza, accoglienza e natura al centro degli eventi del fine settimana

Castiglione della Pescaia: Un fine settimana all’insegna della valorizzazione del territorio quello in programma a Castiglione della Pescaia, con appuntamenti sulla sicurezza, il dialogo e la tutela dell’ambiente.

Si parte venerdì 27 febbraio alle 11:00, nella Sala del Consiglio Comunale con un nuovo incontro del "Patentito dell’Ospitalità 2026", dal titolo “Spazi sicuri, comunità accogliente – Strategie e buone pratiche per tutti”. Un momento di confronto e formazione dedicato a operatori del settore, cittadini e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere il territorio più accogliente e sicuro. All’incontro parteciperà l’Arma dei Carabinieri – con le Stazioni di Castiglione della Pescaia, Buriano e Punta Ala – per approfondire strategie concrete e buone pratiche a tutela della sicurezza e dell’ospitalità. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori, costruendo insieme spazi sempre più sicuri e una comunità consapevole.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 16:00 presso l’Auditorium delle Scuole Medie in Viale Kennedy, spazio alla riflessione culturale con la seconda conferenza della trilogia “La relazione: chiave del futuro”, promossa da UNITRE Castiglione della Pescaia. L’incontro, dal titolo “Noi e gli Altri”, vedrà come relatore il professor Marcello Campomori, docente UNITRE di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità: il valore della relazione come fondamento del presente e del futuro delle nostre comunità. Un momento aperto alla cittadinanza per interrogarsi sul rapporto tra noi e gli altri, con l’obiettivo di promuovere una cultura del dialogo, dell’inclusione e della responsabilità condivisa.

Sabato 28 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, presso la Palestra delle Scuole Medie in viale Kennedy, nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, organizzato dal Comune e riservato ai residenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per accrescere consapevolezza e sicurezza personale.

Sabato dalle 9.00 alle 17.00, la Ex Casa del Popolo di Vetulonia ospiterà la prima edizione di Vetulonia Rètro, una giornata interamente dedicata al vintage e alle curiosità d’altri tempi. Espositori e appassionati daranno vita a un appuntamento pensato dall'Associazione Amici di Vetulonia per collezionisti esperti e per chiunque ami lasciarsi affascinare dagli oggetti che raccontano una storia. Tra gli stand sarà possibile curiosare alla ricerca di pezzi unici: vecchi vinili da riascoltare, libri d’epoca da riscoprire e piccoli tesori che profumano di vissuto. Un’intera giornata per immergersi in un’atmosfera senza tempo e scoprire il fascino del passato attraverso oggetti, memorabilia e rarità.

Domenica 1 marzo alle 10:00 con un’esperienza immersiva nella natura: la passeggiata ornitologica “Esplora la Diaccia Botrona”, alla scoperta di uno degli ecosistemi più preziosi del territorio. Un percorso pensato per far conoscere da vicino i delicati equilibri naturali che caratterizzano quest’area. L’iniziativa è gratuita ed è inserita nel progetto europeo Interreg Marittimo RICREA, promosso dalla Provincia di Grosseto, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale locale.

Domenica, con il terzo e ultimo appuntamento, si conclude la Festa dei Musei di Maremma, edizione 2026. Per l’intera giornata, dalle 10:00 alle 16:00, l'ingresso al MuVet di Vetulonia sarà gratuito e ci saranno due iniziative dedicate alla mostra temporanea “Un Mecenate e i suoi tesori”: alle 11:00 un laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “L’arte del restauro: i vasi greci ed etruschi” e alle 15:00 una visita guidata alla mostra con la direttrice e un approfondimento sulle opere di arte moderna presenti in museo, dedicato in particolare agli studenti delle scuole superiori.