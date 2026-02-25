Scopri il Ritmo del Corpo: 4° Edizione Workshop di Body Percussion a Grosseto

Un’occasione per riscoprire il ritmo come esperienza condivisa e per sperimentare, in modo diretto e dinamico, l’arte di far suonare il proprio corpo.

Grosseto: La musica che nasce dal corpo, dal gesto e dal ritmo condiviso: torna la quarta edizione del workshop di body percussion, un’esperienza formativa e creativa sempre più apprezzata da insegnanti, musicisti ed educatori. A guidare il seminario organizzato dalla Scuola di Musica G.Chelli, sarà Alessandro Nobili, docente ed esperto della disciplina, che accompagnerà i partecipanti in un percorso soprattutto pratico, pensato per far sperimentare direttamente le potenzialità espressive del corpo come strumento musicale.

Il workshop, della durata complessiva di sei ore, si terrà sabato 28 febbraio nella sede della scuola di musica in via Ferrucci 11 e offrirà una panoramica sulle basi tecniche e sulle possibili applicazioni didattiche e performative della disciplina. E’ patrocinato dal Comune e dalla Diocesi di Grosseto e grazie alla collaborazione con il Centro Studi Musica&Arte di Firenze, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il seminario è riconosciuto come attività valida ai fini della formazione dei docenti ed è pagabile anche con Carta del Docente.

La body percussion rappresenta un approccio creativo e coinvolgente allo studio del ritmo e non solo! Dal punto di vista educativo, i benefici sono molteplici: oltre a rafforzare il senso ritmico, la coordinazione motoria, l’attenzione e la memoria, la body percussion stimola la creatività, la comunicazione e l’espressività personale. Lavorare in gruppo favorisce inoltre l’ascolto reciproco, l’inclusione e la relazione, aspetti particolarmente preziosi nei contesti scolastici e formativi.

Il workshop è rivolto a docenti di musica e insegnanti di ogni ordine e grado, ma anche a musicoterapeuti, educatori, formatori, musicisti e semplici appassionati senza competenze specifiche, interessati a scoprire nuovi linguaggi espressivi.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione al link:

https://forms.gle/MCtSzYGpn3goyk7W7

Info scuoladimusica@fondazionechelli.org

Tel 3296042359







