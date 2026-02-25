Carnevale di Follonica 2026 – Sfilata conclusiva domenica 1 marzo

L’edizione numero 59 si conclude domenica 1 marzo a partire dalle ore 14,30. Al termine si terrà la proclamazione del carro vincitore e della migliore mascherata

Follonica: Tutto pronto in riva al golfo per la quarta sfilata del Carnevale di Follonica 2026, dopo il corso mascherato al tramonto di sabato scorso (quasi 4000 i biglietti venduti) l’edizione numero 59 della kermesse vivrà infatti l’ultimo attesissimo appuntamento domenica pomeriggio a partire dalle ore 14,30 nel tradizionale circuito sul lungomare Carducci.

Quello del 1° marzo è il corso di recupero della sfilata non andata in scena l’8 febbraio a causa del maltempo e sarà il momento conclusivo al termine del quale verranno svelati i verdetti ufficiali che ancora mancano.

Il Carnevale ha infatti già da due settimane la sua Miss, ovvero Lisa Giuliacci del rione Senzuno, verso le ore 18 di domenica prossima si conosceranno anche il carro e la mascherata vincitrici scelti dalla giuria che ha esaminato le opere dei rioni nelle scorse settimane.

A caccia della vittoria saranno il rione Capannino con “Leggere ti fa volare”, il rione Cassarello con “Where is my mind?”, il rione 167 ovest Campi Alti al Mare con “I want it all”, il rione Centro con “Una nessuna centomila”, il rione Pratoranieri con “Ohana”, il rione Senzuno con “Gli spiriti dell’isola di Irlanda” e il rione Zona Nuova con “Il ritmo del cuore”. Il rione Chiesa, che quest’anno non è in gara, sfilerà come nelle scorse settimane con il carro di Re Carnevale.

Al termine del corso mascherato, subito dopo la premiazione, il Carnevale di Follonica saluterà il pubblico con Rdf e il dj-set di Drago Dj dal Sox Deja Vu.

La prevendita on line è aperta sul sito www.carnevaledifollonica.it (7 euro + 1 euro d.p. con saltafila all’ingresso). Le biglietterie fisiche in via Roma, piazza a Mare e via Palermo apriranno domenica mattina (ingresso 7 euro a partire dagli 8 anni), mentre sono aperti nel corso della settimana anche i box office al MeQ, al Bricolarge e all’agenzia Travel Today.



