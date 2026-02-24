Tarquinia approva salario minimo di 9 euro negli appalti: un passo verso la dignità del lavoro

Scelta di responsabilità della maggioranza a tutela della dignità del lavoro. Dalla minoranza solo rilievi procedurali e nessuna presa di posizione nel merito

Tarquinia: Il Consiglio comunale ha approvato la mozione che impegna l’Amministrazione a promuovere, negli appalti e subappalti di servizi affidati dal Comune di Tarquinia, una soglia minima di retribuzione oraria lorda pari a 9 euro, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro eque e dignitose. L’atto, fortemente voluto dalla maggioranza, rappresenta un indirizzo politico chiaro su un tema centrale nel dibattito nazionale e sempre più urgente anche a livello locale.

La mozione è stata portata in aula con un obiettivo preciso: intervenire negli ambiti di competenza dell’Ente, facendo quanto possibile sul territorio comunale e assumendosi la responsabilità di indicare una direzione concreta sul tema della dignità del lavoro. Durante il confronto consiliare, il dibattito da parte della minoranza si è concentrato prevalentemente su rilievi di carattere procedurale e su argomentazioni volte a evitare una presa di posizione netta nel merito del provvedimento.

Un atteggiamento significativo sotto il profilo politico, soprattutto di fronte a una proposta finalizzata a rafforzare le tutele dei lavoratori impiegati nei servizi affidati dal Comune. Con l’approvazione della mozione, la maggioranza afferma la volontà di promuovere un modello di economia fondato sul rispetto delle persone e del loro lavoro. Un segnale concreto di responsabilità istituzionale, orientato a coniugare qualità dei servizi, equità sociale e visione futura per la comunità.