Sindromi Geriatriche e Servizi Territoriali: Informazioni e Sostegno per Anziani e Famiglie

"Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali" - AUSER I Tre Saggi, sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00 Follonica: L'evento promosso dall'Azienda Farmaceutica Municipalizzata nella sede AUSER di via Pietro Nenni, vedrà la presenza della Dott.ssa Marta Migliorini, medico geriatra. L'Azienda Farmaceutica Municipalizzata promuove l'incontro aperto alla cittadinanza "Le sindromi geriatriche e i servizi territoriali" presso la sede AUSER I Tre Saggi di via Pietro Nenni n. 2. All'evento in programma per sabato 28 febbraio alle ore 16:00 parteciperà la Dott.ssa Marta Migliorini, medico geriatra, la quale fornirà informazioni sulle principali sindromi geriatriche, sui bisogni della persona anziana e sui servizi territoriali disponibili per il sostegno di pazienti e famiglie.

