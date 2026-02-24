Scopri la 7ª edizione di 'mareMMMa': il meglio della Maremma enoica in 2 giornate di degustazioni e scoperta

Dalla sinergia tra Maremma, Montecucco e Morellino di Scansano, torna ad Alberese la vetrina dell’eccellenza enologica della Maremma toscana con 582 etichette in degustazione

Grosseto: Grande attesa per l’edizione numero sette di “mareMMMa, la Natura del vino”, in programma il 1 e 2 marzo nel salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese. Nata dalla sinergia tra i tre Consorzi tutela vini della Maremma Toscana, del Montecucco e del Morellino di Scansano –, la manifestazione propone, con 113 aziende per un totale di 582 vini, la più grande selezione di etichette del territorio, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

In un mercato del vino oggi più che mai sfidante, segnato da incertezze geopolitiche e da dinamiche commerciali in evoluzione, le tre Denominazioni – principali rappresentanti della Maremma enoica impegnate nella promozione dei vini e del territorio della provincia di Grosseto – fanno nuovamente squadra per valorizzare un’areale che, dalla costa tirrenica al Monte Amiata fino a Scansano, continua comunque a mostrare dinamismo: il 2025 si è chiuso infatti con dati di imbottigliamento in crescita per tutte e tre le DOC, a conferma della loro capacità di interpretare i nuovi trend e continuare ad attrarre l’attenzione di operatori e consumatori internazionali, grazie a una proposta enologica sempre più riconoscibile e competitiva.

Novità di questa edizione, il format in due giornate - domenica 1 marzo per i wine lover e lunedì 2 marzo esclusivamente per gli operatori -, pensato per rispondere alla crescente richiesta di partecipazione riscontrata nel corso degli anni e per offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere da vicino i produttori di questo territorio ancora incontaminato e dal grande potenziale qualitativo.

Spiega Francesco Mazzei, Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana: “Questo evento continua a crescere e a raccontare, con sempre maggiore forza, l’identità autentica della nostra terra. Questa nuova edizione ad Alberese conferma numeri importanti per la nostra Denominazione: siamo a 383 vini, ciò testimonia vitalità, coesione e visione condivisa. Per la prima volta l’evento si svolgerà su due giornate, una scelta resa necessaria dalla grande richiesta di partecipazione da parte di operatori e pubblico, a conferma di quanto questa manifestazione sia ormai diventata un punto di riferimento per il settore. Vogliamo offrire non solo una degustazione, ma un vero viaggio nella Maremma del vino, dove qualità, sostenibilità e paesaggio dialogano in modo sempre più armonico. La sinergia tra i Consorzi resta la chiave del successo di questo progetto condiviso. MareMMMa rappresenta oggi l’espressione concreta di una zona enologica dinamica e in costante crescita, pronta a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale”.

“Il 2025 si è chiuso per la nostra Denominazione con un bilancio positivo e con segnali molto incoraggianti sul fronte dell’imbottigliamento, che ha registrato un +11,1%”, dice Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio Tutela Vini Montecucco. “Questi dati confermano la solidità e il dinamismo del territorio nonché la fiducia nella nostra Denominazione e ci incoraggiano a guardare al futuro con positività ed ottimismo. Iniziative come 'mareMMMa, la Natura del vino' - che si rivolge ai professionisti italiani e soprattutto di prossimità – restano per noi di fondamentale importanza, perché ci permettono di raccontarci e trasmettere il prestigio della nostra tradizione vitivinicola agli operatori locali, che sono e devono essere i primi ambasciatori della proposta enoica del territorio. Solo lavorando per accrescere la brand awareness e il posizionamento dei nostri vini prima di tutto in Italia possiamo proiettare correttamente la nostra Denominazione nel mondo”.

“'mareMMMa, la Natura del vino' rappresenta un’importante occasione di confronto con i professionisti che ogni giorno lavorano con i nostri vini e ne valorizzano il racconto”, afferma Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente del Consorzio Morellino di Scansano. “Per noi è fondamentale confrontarci direttamente con ristoratori, distributori, enotecari, wine lover e sommelier, interlocutori chiave per la crescita della Denominazione. In questo appuntamento ormai imprescindibile per il territorio presenteremo ufficialmente al trade anche la nuova menzione Superiore del Morellino di Scansano, una novità significativa per il Consorzio. È uno strumento in più per raccontare l’evoluzione qualitativa del Morellino e per offrire ai professionisti un vino capace di ampliare l’offerta con maggiore struttura e complessità, mantenendo al tempo stesso quelle caratteristiche di freschezza ed equilibrio che lo contraddistinguono”.

L’evento anche per questa edizione è organizzato da MExTE Eventi, professionisti nell’organizzazione di appuntamenti pubblici e privati.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 1 e 2 Marzo, con ingresso - libero ma previa registrazione online - secondo le seguenti modalità:

Domenica 1 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Pomeriggio dedicato agli appassionati

Link per la registrazione: https://mareMMMa-1-marzo-2026-pubblico.eventbrite.it

Lunedì 2 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Giornata riservata esclusivamente agli operatori di settore

Link per la registrazione: https://mareMMMa-2-marzo-2026-operatori.eventbrite.it