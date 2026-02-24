Scopri il Geo Parco delle Colline Metallifere: corsi gratuiti per guide turistiche e operatori del turismo sostenibile a marzo 2026

Interventi formativi e informativi per Guide ed Operatori delle Porte del Parco. Primo modulo di 4 incontri marzo 2026

Gavorrano: Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, dato lo status di Geoparco UNESCO e nell’ambito della sua mission, nonchè degli impegni sottoscritti con il Piano di Azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), organizza incontri formativi e informativi per Guide Turistiche, Guide Ambientali, Accompagnatori Turistici, oltre che per gli operatori museali e delle Porte del Parco.





I workshop hanno l'obiettivo di illustrare le principali emergenze naturalistiche, geologiche, minerarie, storiche ed archeologiche del suo territorio, ma anche di condividere le più recenti azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile e le nuove prospettive del parco, “Le escursioni e le visite presso i principali siti ed alle Porte del Parco si alterneranno agli incontri in aula; si tratta di una straordinaria occasione per gli operatori del turismo per conoscere meglio il Parco e le sue peculiarità, anche attraverso le voci di docenti universitari, direttori di parchi, naturalisti, archeologi e geologi.”, ha affermato la Presidente del Parco Fabiola Favilli.

I laboratori si svolgeranno a marzo ed a novembre con orario 9/17,30; le date del primo modulo sono:

2 marzo – Sede del Parco – Gavorrano, loc. Bagnetti - Introduzione al Parco, la sua storia e le certificazioni. La Carta Europea per il Turismo Sostenibile, la rete mondiale del Geoaparchi UNESCO. Pomeriggio visita al GEOmet Paolo Savi (museo della geologia e geodiversità delle Colline metallifere) ed al Museo Minerario in Galleria.

9 marzo - Visita al Padule di Scarlino (ZSC – Area Natura 2000, sito Ramsar), al Geosito di Terra Rossa (ex imbarco minerario ) ed al MAPS Museo Archeologico del Portus Scabris. Pomeriggio visita al centro storico Follonica ed al MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma), Porta del Parco a Follonica.

16 marzo – Valpiana - visita al villaggio rinascimentale ed alle ferriere, visita all'Aquarium Mondo Marino Centro Studi Squali. Pomeriggio visita al centro storico di Massa Marittima ed ai suoi musei (Porte del Parco).

23 marzo – Monterotondo Marittimo – visita al MuBia GeoMuseo delle Biancane e Porta del Parco, trekking Biancane – Sasso Pisano (circa 4 km). Pomeriggio visita agli scavi archeologici delle cave di Monteleo, accompagnati dalla professoressa Luisa Dallai – Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena.

Informazioni ed iscrizioni: sostenibilita@parcocollinemetallifere.it, https://forms.gle/Yyc9uqjrM2Yu2zDa6 - Il corso è gratuito e verrà rilasciato un attestato a chi partecipa ad almeno 3 incontri su 4 del modulo di marzo.



