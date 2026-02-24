Radicondoli si rilancia nel turismo: partirà il progetto Visit Radicondoli, laboratorio di destinazione

Obiettivo, rafforzare la percezione delle storie e dei significati con cui viene indicato turisticamente il territorio e costruire offerte mirate. Mercoledì sarà anche l’occasione per presentare la nuova gestione dell’ufficio turistico. Roberta Cecco, assessore al Turismo: “Vogliamo rilanciare e rafforzare tutto il percorso che abbiamo già iniziato. Vogliamo coinvolgere le strutture, promuovere e presentare i progetti, i pacchetti che nasceranno, costruire un progetto condiviso, armonico, coordinato, volto al miglioramento del nostro posizionamento, dei servizi nonché ad una maggiore presenza e incisività di comunicazione”.

Radicondoli: Prende il via il percorso Visit Radicondoli: Laboratorio di Destinazione. Obiettivo, rafforzare il racconto della “destinazione turistica Radicondoli”, ovvero la percezione delle storie e dei significati con cui viene indicato turisticamente il territorio e costruire offerte mirate e specifiche. Tutto questo insieme agli operatori.

Primo incontro, il 25 febbraio, alle 16 presso la Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini. Ci sarà il meeting di avvio del progetto con Terre di Siena LAB con presentazione delle attività e delle opportunità. A guidare la riunione sarà proprio Terre di Siena LAB, società incaricata dello sviluppo di un progetto per il potenziamento della governance turistica di Radicondoli che già nel 2023 aveva visitato alcune delle strutture presenti in occasione di un post tour Buy Tuscany. Insieme al primo appuntamento, anche la presentazione della cooperativa Solidarietà Quadrifoglio che ha vinto la gara per la gestione dell’Ufficio turistico, un lavoro che si svolgerà con il personale già presente.

“Vogliamo rilanciare e rafforzare tutto il percorso di promozione turistica - dice Roberta Cecco, assessore al Turismo del Comune di Radicondoli - Si tratta di un progetto a 360 gradi che abbiamo già iniziato lo scorso anno con il rifacimento del sito Visit Radicondoli, la messa a punto di calendari di eventi, la promozione degli stessi, così come delle attività permanenti, dei valori turistici di Radicondoli e Belforte, della nostra collocazione, delle opportunità che ci sono nel venire qui, dei bei culturali, delle attività organizzata dal Comune e delle associazioni. La possibilità di sviluppo turistico e di immagine nasce anche dalla cartellonistica sul territorio, su cui infatti abbiamo lavorato. Ma nasce anche dal rapporto con i giovani artisti, che nel 2025 si è consolidato con il Radicondoli Festival, dal rapporto con le scuole. E a questo proposito torno a parlare del progetto che stiamo facendo con l’Istituto Don Bosco Cennini di Colle dove sono gli studenti a pensare un racconto con i nuovi linguaggi per promuovere una grande figura di Radicondoli che è Dina Ferri”.

“Abbiamo messo in campo più risorse, più strumenti, più soggetti - continua Cecco - L’obiettivo è quello di lavorare, come detto, sui vari aspetti della materia turistica. Di coinvolgere le strutture che sono protagoniste dell’economia turistica. Di promuovere e presentare i pacchetti che nasceranno. Di costruire un percorso condiviso, armonico, coordinato tra tutti i soggetti. Ed è questo il compito che spetta a noi, al Comune, che fa le scelte di indirizzo. Tutte volte al miglioramento del nostro posizionamento turistico, dei servizi nonché ad una maggiore presenza e incisività di comunicazione”.

Il calendario parla di incontri tra febbraio e marzo 2026 per avviare il progetto con Terre di Siena LAB e professionisti di Travel Design, con presentazione delle attività e delle opportunità. Tra marzo e aprile 2026, appuntamenti mirati presso le strutture degli operatori che aderiranno per lo sviluppo di pacchetti e offerte turistiche con focus su particolari segmenti di mercato. Tra ottobre e novembre 2026, incontri di recap e aggiornamento, con presentazione degli output e dei materiali prodotti nel quadro del progetto. Per il 25 febbraio sono stati già mandati degli inviti e verrà fatto recall, il passa parola è comunque sempre gradito.

Per iscriversi e partecipare all’incontro del 25 è possibile registrarsi a questo indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Nloml8qUe5Th2ei5S9PzU_Wx4vdvK2GXPSQb8lewuyzZ1w/viewform.



