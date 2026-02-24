Puntellare il bene: evento a Lucca con Cardinale Zuppi e Don Pagniello

Attesa a Lucca per l'evento aperto a tutti in programma in San Francesco giovedì 26 alle 17

Lucca: L'appuntamento è giovedì 26 febbraio alle 17 in San Francesco per "Puntellare il bene. Lessico per una speranza contemporanea". Un evento atteso dalla città organizzato in occasione dei primi dieci anni della Fondazione per la Coesione Sociale, l'ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (FCRL) che opera nel welfare di comunità. Sarà aperto da un video che in dieci parole racconta l'impegno della Fondazione per la Coesione Sociale che nei dieci anni di attività ha assicurato sostegno e cofinanziamento diretto alle iniziative del territorio. Spazio poi alla lettura di Elisabetta Salvatori della poesia di Mariangela Gualtieri che ha ispirato il titolo dell'evento.

Introdurranno il dibattito il presidente della FCRL Massimo Marsili e la presidente della Fondazione per la Coesione Sociale Lucia Corrieri Puliti. L'evento sarà condotto da Agnese Pini - direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! - e vedrà gli interventi del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Matteo Maria Zuppi e del direttore di Caritas Nazionale Don Marco Pagniello.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione per la Coesione Sociale, presieduto da Lucia Corrieri Puliti, è composto dal vicepresidente Maido Giovacchino Castiglioni, Ida Battaglini, Carlo Lazzarini, Maria Carmela Mazzarella e Tommaso Jacopo Andrea Centoni. Maria Teresa Perelli, direttrice di FCRL, garantisce il collegamento con la Fondazione.

Su impulso della FCRL, la Fondazione per la Coesione Sociale è stata anche soggetto fondatore della Fondazione Fahre Impresa Sociale, evoluzione di Celsius S.r.l. che ne raccoglie tutta la ricca eredità di oltre venti anni di attività. Insieme alla FCRL ha poi creato nel 2025 la Fondazione Con Noi, un ente filantropico che opera nel campo del dopo di noi. Dal 2019 è attivo poi il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini costituito con la FCRL e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.