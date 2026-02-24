Progetto del Buon Fine: Unicoop e Croce Rossa insieme per aiutare chi è in difficoltà a Orbetello

Prosegue presso l’ipermercato della Unicoop Etruria di Neghelli, a Orbetello, il Progetto del Buon Fine, iniziativa solidale che prevede la consegna di prodotti alimentari destinati all’Area 2 socio-assistenziale della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento.

Orbetello: Si tratta di una collaborazione importante, nel segno della cooperazione e della solidarietà, tra la Croce Rossa e Unicoop, che consente di recuperare generi alimentari e metterli a disposizione delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà sul territorio.

Per la realizzazione del progetto si ringraziano, tra gli altri, Guya Saroeri, Valeria Magrini, Piera Casalini, Paola Petrucci, Orietta Modestini Baldi, e tutti i volontari e le volontarie della Croce Rossa Italiana, che, con impegno e dedizione, contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa.

Il progetto viene svolto presso il moderno complesso dell’ipermercato Unicoop di Neghelli, confermando ancora una volta l’importanza della sinergia tra realtà del territorio a favore della comunità.



