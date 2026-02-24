Porto Ercole: Sportello del Cittadino con supporto informatico gratuito per tutti

Anche la sede di Porto Ercole, in via dei Molini, è regolarmente aperta al pubblico dal lunedì al venerdì in orario mattutino, a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza.

Porto Ercole: È inoltre attivo lo Sportello del Cittadino ogni mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, con un servizio gratuito di supporto informatico dedicato a chi necessita di aiuto nell’utilizzo dei servizi digitali, nella compilazione di modulistica online, nell’accesso allo SPID, nella consultazione di portali della pubblica amministrazione e in altre pratiche telematiche. Un presidio importante sul territorio, pensato per garantire vicinanza, inclusione digitale e un supporto concreto ai cittadini, in particolare alle persone anziane e a chi ha minore familiarità con gli strumenti informatici.



