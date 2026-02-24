La Maremma tra memoria, presente e futuro

Mercoledì 25 febbraio alle ore 16 verrà inaugurato al Polo Universitario Grossetano, presso la Sala delle Colonne, un ciclo di conferenze articolato in sei incontri destinati ai temi dell’agricoltura e del territorio rurale, per compiere un’analisi ampia e trasversale delle diverse declinazioni che può avere oggi l’attività agricola in Maremma.

Grosseto: Il primo appuntamento è dedicato al Dialogo interdisciplinare intorno al volume di Paolo Passaniti “La Riforma agraria in Italia. La Maremma dell’Ente Maremma”, ed.Pacini 2024. Interverranno, oltre all'autore, la professoressa Sonia Carmignani del Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Siena, Zeffiro Ciuffoletti, già professore ordinario di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, Nicola Gabellieri, professore dell'Università di Genova e Domenico Saraceno, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

La Fondazione Polo Universitario Grossetano con sempre maggiore frequenza si occupa di agricoltura, un settore forte della provincia di Grosseto che non può essere trascurato.

Con l’attivazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico della commissione Agricoltura e Territorio, coordinata dal dottore agronomo Domenico Saraceno, la trattazione di temi legati al territorio rurale diventa organica nei programmi culturali che il Polo Universitario propone costantemente al pubblico portando avanti la missione di disseminazione, divulgazione e formazione che gli è propria.

Già da alcuni anni sono state intensificate le attività di collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e con il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ma anche con l’Accademia dei Georgofili e con le università che si occupano di scienze agrarie.

Oltre al ciclo di conferenze Tra memoria presente e futuro per il 2026 sono in programma altri eventi organizzati in collaborazione con i professionisti agrari sulle novità introdotte dal DM 323051/2024 sulle nuove non conformità in agricoltura biologica, sull’obbligo imminente per le aziende agricole della tenuta del quaderno di campagna e sui problemi fitosanitari dei vigneti in provincia di Grosseto, mentre in collaborazione con i Georgofili è prevista una giornata di studio sul credito agrario e le problematiche finanziarie delle piccole aziende ed una sulle criticità produttive ed ambientali della laguna di Orbetello.

La partecipazione è libera e gratuita, e sarà possibile seguire l'evento anche collegandosi a: https://unisi.webex.com/meet/seminari-agricoltura



