Isola di Giannutri: prenotazioni online e partenze speciali di primavera con nave esclusiva

Isola di Giannutri: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano organizza due escursioni esclusive all’Isola di Giannutri nelle giornate primaverili del 29 marzo e 12 aprile. Una bella occasione per immergersi nella natura selvaggia e nella storia millenaria, con un itinerario che combina la visita alla Villa Romana e un trekking naturalistico guidato.

Sarà possibile prenotare da giovedì 26 febbraio a partire dalle ore 9:00.

Programma della giornata

Ore 9:30 – Ritrovo con la guida a Porto Santo Stefano (piazzale Candi, traghetto Maregiglio)

Ore 10:00 – Partenza in nave esclusiva, arrivo a Giannutri dopo circa un’ora di navigazione. Visita guidata alla Villa Romana: tra scogliere e sentieri della macchia mediterranea, si scopriranno i resti di un’antica residenza del I secolo d.C., appartenuta alla potente famiglia dei Domizi Enobarbi. Trekking naturalistico: un percorso suggestivo di circa un’ora, attraverso l’area protetta dell’isola, accompagnati da guide esperte, tra profumi di euforbia, lentisco e panorami mozzafiato. A fine escursione tempo libero e pausa pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) in un punto panoramico

Ore 16:00 – Partenza da Giannutri, rientro a Porto Santo Stefano previsto per le ore 17:00.

Il percorso è adatto a tutti e sarà modulato in base alle condizioni meteorologiche.





Info e prenotazioni

Le escursioni si possono prenotare direttamente sul sito: www.parcoarcipelago.info/giannutri

Tariffe: € 60 intero € 40 ridotto (5-12 anni) Gratuito (0-4 anni) includono viaggio a/r da Porto Santo Stefano, ticket ingresso area protetta e servizio di accompagnamento con Guida Parco

Contatti Info Park: Tel. 0565 908231 E-mail: info@parcoarcipelago.info

Orari ufficio Info Park:

Fino al 31 marzo: Lun-Sab 9:00-15:00 Dom 9:00-13:00

Dal 1° aprile al 31 ottobre: Lun-Dom 9:00-19:00

(foto R. Ridi)



