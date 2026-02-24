Diabete: due incontri gratuiti a Magliano in Toscana per una gestione consapevole

Appuntamento con i corsi Id-Eas il 26 febbraio e il 5 marzo

Magliano in Toscana: Conoscere, prevenire e gestire: sono queste le parole chiave dei due appuntamenti formativi dedicati al diabete che si terranno a Magliano in Toscana. L’iniziativa del Corso Id-Eas è rivolta alla cittadinanza per favorire una gestione consapevole di questa patologia cronica.

Gli incontri sono aperti a tutta la popolazione e si pongono l'obiettivo di offrire strumenti pratici e informazioni educative per migliorare la qualità della vita di chi convive con il diabete e di chi desidera approfondire le strategie di prevenzione e gestione.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

Primo appuntamento: giovedì 26 febbraio, ore 15:00 – 17:00 all’Oratorio della SS. Annunziata. L’incontro sarà a cura dagli Infermieri (IFeC) del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche, che si concentreranno sugli aspetti della gestione del diabete nella quotidianità .

Secondo incontro: giovedì 5 marzo, ore 15:00 – 17:00 al Centro Enoturistico, in Piazza del Popolo. La sessione sarà tenuta da una Dietista del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, con un focus dedicato all'importanza dell'alimentazione nella gestione del diabete.

L'iniziativa del 26 febbraio e del 5 marzo è realizzata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est in collaborazione con l’Auser locale e il 5 marzo con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana. Le iniziative rientrano nell’ambito del programma Comunità attive, realizzato grazie alla collaborazione tra Auser Toscana, Anci Toscana, Federsanità, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Azienda Usl Toscana Sud Est.



