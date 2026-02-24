Coppa Esordienti 'Città di Follonica': il nuoto giovanile si ritrova per la 13ª edizione

La grande macchina organizzativa targata Amatori Nuoto Follonica è pronta a dare il via a uno degli appuntamenti più attesi del panorama natatorio giovanile: la Coppa Esordienti “Città di Follonica”.

Follonica: Domenica 1 Marzo, la piscina comunale aprirà le corsie alla 13ª edizione di una manifestazione che, anno dopo anno, si è confermata un pilastro inamovibile nel calendario nazionale. Un evento che non è solo competizione, ma una vera festa dello sport che porta il nome di Follonica al centro della scena natatoria.

I NUMERI E LA PARTECIPAZIONE

Saranno oltre 200 gli atleti a darsi battaglia in vasca, rappresentando il futuro del nuoto italiano. Il valore della Coppa Esordienti è testimoniato dalla provenienza delle società iscritte, che giungeranno non solo dalla Toscana, ma anche da Lazio e Umbria, confermando l’alto livello tecnico e l’attrattività della kermesse organizzata dagli Amatori Nuoto.

IL PROGRAMMA

La giornata sarà interamente dedicata alle gare, con un programma serrato che vedrà gli atleti impegnati sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio. Sarà un'occasione unica per vedere all’opera i giovani talenti che sognano i grandi palcoscenici internazionali.

VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la massima sicurezza ad atleti e spettatori, l'Associazione comunica che nella giornata di domenica le consuete attività di nuoto libero e l'accesso alla sala pesi saranno sospesi.

“La Coppa Esordienti è per noi un motivo d'orgoglio” – fanno sapere dall’Amatori Nuoto Follonica – “Raggiungere la tredicesima edizione significa aver costruito qualcosa di solido per il territorio e per i ragazzi. Vi aspettiamo per tifare insieme il futuro del nostro sport.”