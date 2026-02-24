Bullismo e Disagio Giovanile: Coaching per Dialogo tra Adulti e Ragazzi all'IC Ellera

Bullismo e Disagio Giovanile: all’IC Ellera arriva il Coaching per "Allenare" il Dialogo tra Adulti e Ragazzi

Viterbo: Le parole possono ferire, ma possono anche curare, proteggere e costruire ponti. In un’epoca segnata da una crescente fragilità emotiva e dai rischi del mondo digitale, l’Istituto Comprensivo Ellera sceglie di non restare a guardare e lancia una sfida positiva al bullismo, alla comunicazione violenta e al disagio giovanile. Il prossimo 27 febbraio, alle ore 17:00, i locali della Scuola Primaria Ellera ospiteranno l’evento formativo “Il Coaching contro il Bullismo”. L'iniziativa, proposta da un gruppo di referenti dell’Istituto e prontamente recepita e sostenuta dalla Dirigente Prof.ssa Kety Ciciliani, si configura come azione concreta mirata a dare risposte vere e strumenti pratici a chi ogni giorno accompagna i ragazzi nella loro crescita, sotto la guida esperta di Andrea Proietti, coach e formatore professionista. Perché partecipare? Il bullismo e il cyberbullismo si nutrono spesso di isolamento, di silenzi e di incomprensioni. Il coaching risponde con la consapevolezza, la connessione emotiva e con strumenti importanti di relazione come :

● la comunicazione efficace per imparare a parlare con i ragazzi e non solo ai ragazzi;

● l’ascolto attivo per decodificare i segnali di disagio prima che diventino emergenza;

● gli strumenti pratici, tecniche immediate per gestire i conflitti e rafforzare l’autostima dei giovani. Con questo incontro, l’IC Ellera si pone come punto di raccordo tra scuola e famiglia, offrendo agli adulti la bussola necessaria per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Info e Prenotazioni L’incontro è aperto a genitori e docenti. Un’occasione originale e gratuita per investire sul futuro dei propri figli e studenti.

● Quando: 27 febbraio, ore 17:00

● Dove: Locali Scuola Primaria Ellera

● Come partecipare: L’ingresso è libero e, per facilitare l'organizzazione, è richiesta la prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/XPmeauMsxGzQn6mY9



