La comunità sostiene la Croce Rossa Italiana

Da Talamone a Fonteblanda, fino ad Albinia, Orbetello e Monte Argentario, cittadini e volontari uniti nel supporto al Comitato della Costa d’Argento per rafforzare le attività a favore dei più bisognosi.

Talamone: Si ringrazia la signora Eksa Ciocca di Talamone per la generosa donazione a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, Delegazione di Talamone.

Un sentito ringraziamento anche al dottor Carmine De Francesco di Fonteblanda che, per quella zona del territorio comunale di Orbetello, segue e coordina le donazioni a favore della CRI. I cittadini di Talamone e Fonteblanda si confermano ogni anno particolarmente generosi nei confronti della Croce Rossa, dimostrando grande sensibilità e spirito di solidarietà.

Per l’impegno dimostrato in questi giorni a sostegno dei soci sostenitori della CRI, si ringraziano inoltre, per le località di Albinia, Orbetello Scalo, Orbetello e Monte Argentario, la professoressa Cinzia Graziani e la delegata di Area 2 Piera Casalini, per la dedizione e l’attenzione costantemente rivolte al territorio.

La collaborazione e il sostegno della comunità rappresentano un aiuto fondamentale per permettere alla Croce Rossa Italiana di proseguire con efficacia le proprie attività a favore di chi ha più bisogno.





Michele Casalini