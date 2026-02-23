Intesa Sanpaolo: Presentate a Firenze le 10 Imprese Vincenti Toscane e Umbre

Si è tenuto a Firenze il secondo incontro dei quindici previsti nella nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Firenze: Dieci le PMI della Toscana e dell’Umbria protagoniste tra le 150 selezionate: Anico Paper Flex (Pistoia), Capp Plast (Prato), Cubit Innovation Labs (Cascina, PT), F.O.M.A.P. (Perugia), Faggi Enrico (Sesto Fiorentino, FI), Maflex (Lucca), Masoni Industria Conciaria (Santa Croce sull’Arno, PI), Pellemoda (Empoli), Rifinizione Penny (Prato), Yachtline Arredomare (Bientina, PI).

Queste imprese potranno contare sul supporto integrato di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto in tutte le fasi della loro crescita attraverso investimenti in asset strategici e nei principali driver di sviluppo: internazionalizzazione, innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo: “Queste dieci PMI sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy. Imprese capaci di crescere e competere unendo tradizione manifatturiera e propensione all'innovazione, attenzione al capitale umano e visione internazionale. Come Banca dei Territori, siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per se stessi e per l’intero Paese”.