Girogustando celebra 25 anni: un viaggio enogastronomico nella Maremma toscana

Grosseto: Una lunga cavalcata partita 25 anni fa a Siena e che da dieci anni è una realtà consolidata anche in Maremma. Il 2026 è un anno importante per Girogustando, perché riunisce un doppio compleanno: il primo decennale di Grosseto e il quarto di secolo di Siena... a 4 mani.

Proprio per questo Confesercenti celebrerà nei prossimi mesi questo traguardo con varie iniziative. Prima tra queste, un evento che si svolgerà giovedì 26 febbraio, a partire dalle 15:00, all'hotel Granduca, a Grosseto.

Un workshop realizzato grazie al sostegno di Enegan energy partner, a cui parteciperanno, tra gli altri, l'assessore all'economia e al commercio della regione Toscana Leonardo Marras, Francesco Tapinassi di Toscana promozione turistica, Daniela Mugnai, ufficio stampa di Vetrina Toscana. Sarà presente il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, mentre Massimo Sollazzini di Confesercenti Siena illustrerà i '25 anni di cene a 4 mani'. Avremo anche le testimonianze di chi in questi anni ha partecipato, a vario titolo, agli eventi e la consegna di riconoscimenti.

Al termine dell'evento è prevista una degustazione a cura dell'Associazione del Tortello Maremmano, partner di Confesercenti, condito con olio di Seggiano dop e abbinato ai vini del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana.

Da sempre, Girogustando prevede un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato nel territorio grossetano grazie alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Il fine è ovviamente valorizzare la buona enogastronomia toscana anche attraverso importanti collaborazioni, come ad esempio quella con il Consorzio Olio di Seggiano Dop, e con il Consorzio tutela vini della Maremma Toscana, grazie alla presenza in ogni serata dei sommelier Ais e Fisar.



