Doppia cerimonia al Polo Aldi: festeggiati centisti e vincitori di borse studio in memoria di Letizia Maestrucci

Grosseto: Nostalgia e commozione nell’aula magna del Polo Aldi, dove sabato 21 febbraio alle ore 12 si è tenuta una doppia cerimonia per festeggiare i diplomati che hanno ottenuto 100 o 100 e lode allo scorso Esame di Stato e per premiare i tre vincitori del premio voluto dall’Associazione Volontari Ospedalieri in memoria di Letizia Maestrucci, amatissima docente di matematica e fisica in servizio al Liceo Classico, prematuramente scomparsa un anno fa.

L’evento è iniziato con i saluti istituzionali della Dirigente Giorgia Ricci, che ha accolto con parole piene di orgoglio gli ex studenti e le loro famiglie. “Faccio i miei più vivi complimenti a ciascuno di voi” esordisce la dirigente “Non tutti sono potuti intervenire a causa dei nuovi impegni accademici, ma ad ognuno vanno i nostri saluti e le nostre congratulazioni. Il mio augurio è che affrontiate con tenacia e resilienza ogni sfida, piccola o grande, così come avete dimostrato di saper fare nei cinque anni trascorsi qui.” Alle parole di Giorgia Ricci fanno eco quelle di Roberto Mugnai, dirigente del Polo Liceale Aldi fino allo scorso agosto. “Cultura è libertà” ha detto il dirigente Mugnai, rivolgendosi ai ragazzi “quindi il vostro percorso vi consente di essere liberi. Dovete essere all’altezza delle vostre aspettative, non di quelle degli altri, per diventare chi desiderate essere e ottenere la felicità”.

Anche la prof.ssa Jenisen Kruja, prima collaboratrice della dirigente Ricci, e il prof. Claudio Ronconi, responsabile del Liceo Classico, hanno espresso la loro grande soddisfazione per i traguardi culturali e umani raggiunti dagli ex studenti. “Sono molto orgogliosa di voi, siamo stati fortunati ad avervi”, dichiara Jenisen Kruja durante il suo intervento e prima di consegnare ai ragazzi diplomati con 100 e lode dei libri che hanno come tema la resilienza e la capacità di non soccombere di fronte alle difficoltà.

I toni della cerimonia diventano, poi, commossi e intimi, poiché prende la parola Miria Geppetti, ex presidentessa dell’AVO, per ricordare Letizia Maestrucci, donna piena di bontà e di gioia di vivere, che riusciva a portare il sorriso nelle corsie ospedaliere durante la sua attività di volontariato. A nome della professoressa Maestrucci, l’AVO ha deciso di destinare tre premi in denaro ai neo-diplomati più meritevoli del Polo Aldi, istituto dove Letizia ha insegnato per anni con passione. L’attuale presidentessa dell’AVO, Lorena Lorenzoni, ha proclamato vincitori Anna Cammarota, Baptiste Maurice Guyon e Michele De Angelis, tenendo conto della media di ammissione all'esame di Stato e del voto finale conseguito.



