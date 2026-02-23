Concorso Fotografico Obiettivo Sinalunga e Valdichiana Senese: scopri il patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana

Un evento per promuovere tradizioni e atmosfere del territorio

Sinalunga: Giunto alla sua seconda edizione Obiettivo Sinalunga e Valdichiana Senese è il concorso fotografico dedicato alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

Fino al 31 maggio 2026 sarà possibile partecipare all’iniziativa che invita appassionati e fotografi a raccontare, attraverso le immagini, luoghi, tradizioni e atmosfere che definiscono l’identità di questa parte di Toscana.

Nato per mettere in luce il capoluogo e le frazioni di Guazzino, Bettolle, Scrofiano, Farnetella e Rigomagno, nel 2026 il concorso amplia lo sguardo all’intera Valdichiana Senese, coinvolgendo anche i Comuni di Trequanda, Torrita di Siena, Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Cetona, Pienza e San Casciano dei Bagni.

Il concorso è articolato in due sezioni:

• Obiettivo Sinalunga

• Obiettivo Valdichiana Senese

Per ciascuna sezione di concorso verranno premiate le tre fotografie, che in base al giudizio insindacabile della Giuria tenuto conto dei criteri descritti nel bando, otterranno il punteggio più alto. I premi consisteranno:

1° premio: euro 600,00

2° premio: euro 250,00

3° premio: euro 150,00

L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso scatti che raccontino beni archeologici, storico-artistici, etnoantropologici - come feste, manifestazioni e tradizioni locali e paesaggi.

Non solo immagini documentarie, ma fotografie capaci di trasmettere emozioni, sensazioni e suggestioni, restituendo il legame profondo tra luoghi e comunità.

Per informazioni su modalità di partecipazione, scadenze e regolamento è possibile consultare il sito del Comune di Sinalunga https://www.comune.sinalunga.si.it/notizie/concorso-fotografico.html oppure contattare l’Ufficio Segreteria ai seguenti recapiti: mail segreteria@comune.sinalunga.si.it e tel. 0577.635219.



