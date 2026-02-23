Buenos Aires, Tango e Passione: Artemare Club alla scoperta della Parigi sudamericana

Si avvicina la partenza per Buenos Aires del gruppo guidato dai maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello dell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto.

Porto Santo Stefano: Un viaggio speciale nel cuore della cosiddetta “Parigi sudamericana”, culla del Tango, che vedrà anche la partecipazione di Artemare Club con il comandante Daniele Busetto. In occasione dell’iniziativa, Artemare Club espone nella propria sede di Corso Umberto I a Porto Santo Stefano due volumi dedicati alla capitale argentina e alla sua cultura tanguera: Alma Buenos Aires di Renata Adriana Bruschi e Buenos Aires Café di Lucia Baldini con Michela Fregona.

Le autrici Renata Adriana Bruschi e Lucia Baldini hanno ricevuto l’ambito blazer con il guidone del sodalizio nel corso di un evento organizzato al Bi Bar di Cala Galera, in occasione del Tango World Day, che ha visto l’esibizione dei maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi.

Entrambi i volumi sono disponibili per l’acquisto presso la libreria Riva di Carta, a pochi passi dalla sede di Artemare Club.



