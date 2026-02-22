TourismA presenta la sua 12ª edizione lunedì 23 febbraio a palazzo Strozzi Sacrati

Archeologia e testimonianze del passato come tracce che segnano itinerari nuovi per spunti di viaggio fuori dall’ordinario, aperti alla curiosità di chi cerca modi diversi di visitare la Toscana e il mondo riscoprendone le radici più antiche

Firenze: Tutto questo è TourismA, il Salone dell’Archeologia e del turismo culturale, che si terrà a Firenze presso il Palazzo dei Congressi dal 27 febbraio al primo marzo e presenta in anteprima la sua dodicesima edizione lunedì 23 febbraio alle 11 a palazzo Strozzi Sacrati nel corso di una conferenza stampa alla quale saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, la soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato Antonella Ranaldi e Piero Pruneti, direttore della manifestazione e di Archeologia Viva.