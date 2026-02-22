Prosegue il tour istituzionale dell’assessore David Barontini

Continua il tour istituzionale che l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini sta effettuando in giro per la Toscana nei luoghi significativi delle deleghe di sua competenza.

Firenze: Nelle scorse settimane era stato al Parco della Maremma nel comune di Alberese (GR) e al Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli nel comune di Pisa per partecipare ad incontri su innovazione, sostenibilità e ricerca scientifica all’interno dei parchi regionali, ma anche nel comune di Vaglia (FI) per incontrare i cittadini presso la sede comunale sulla messa in sicurezza permanente della ex cava di Paterno.

Nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, l’assessore ha effettuato diversi incontri in provincia di Massa Carrara. Il primo appuntamento della giornata è stato un sopralluogo alla discarica “ex cava Fornace”. A seguire l’assessore ha partecipato a una riunione presso la Sala consiliare del comune di Montignoso, alla presenza delle Amministrazioni comunali invitate di Montignoso, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Massa e Carrara, dei rappresentanti dei comitati cittadini e delle associazioni ambientaliste. Nel pomeriggio è poi stato previsto un sopralluogo alle spiagge di Marina di Massa, alla presenza del Sindaco. Al termine della visita è seguito un incontro presso Villa Cuturi a Marina di Massa, dedicato a un confronto sullo stato del litorale e sulle azioni necessarie per la sua tutela e salvaguardia.

Nel mese di marzo sono poi previsti altri incontri istituzionali da parte dell’Assessore Barontini: farà tappa ai comuni di Agliana e Montale (PT) per un incontro con i rispettivi Sindaci e, successivamente, per una visita all'impianto di termovalorizzazione. Poi sarà a Empoli (FI) per un sopralluogo sulla messa in sicurezza di una porzione della SR 429 interessata dal Keu e successivamente a Rosignano Marittimo (LI) per un incontro con l'amministrazione comunale per progetti di economia circolare e per la visita al polo impiantistico di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti di Scapigliato.

“Questo tour – dichiara l’assessore Barontini – nasce dalla necessità di ascoltare i territori, credo fermamente nell’importanza di conoscere le specificità e i bisogni in ambito ambientale di ciascuna zona della nostra Regione: investire sull’ambiente significa investire su un futuro realmente sostenibile e sulla qualità della vita dei cittadini toscani”.