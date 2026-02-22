La Toscana protagonista a Slow Wine Fair 2026

La Toscana è tra i protagonisti della quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio 2026.

Bologna: Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, per la seconda volta in contemporanea con SANA Food, quest’anno riunisce oltre 1100 espositori provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane intorno al tema della giustizia sociale nel mondo del vino. Un vino davvero buono e pulito, secondo la visione di Slow Food, deve essere anche giusto: prodotto senza sfruttare lavoratori e territori, capace di generare valore condiviso, lavoro dignitoso, inclusione e nuove opportunità. È su questi temi che la Slow Wine Fair 2026 diventa terreno di dialogo tra produttori, esperti, ricercatori, consorzi, istituzioni, buyer e professionisti dell’Horeca. Attraverso un ricco programma di conferenze, masterclass e incontri, l’evento invita a riflettere sul ruolo sociale del vino come strumento di integrazione dei lavoratori stranieri, di promozione dell’imprenditoria femminile e giovanile, e di rigenerazione delle Terre Alte.

La Toscana secondo la guida Slow Wine 2026

Raccontare oggi la Toscana del vino significa confrontarsi con una realtà complessa e sfaccettata, segnata da un clima in rapido mutamento. In questa edizione della guida, tutti i principali distretti vitivinicoli della regione si sono confrontati con annate estreme e molto differenti tra loro, che hanno messo a dura prova vigneti e produttori. Di fronte a questa nuova normalità climatica, i vignaioli più consapevoli stanno ripensando la gestione agronomica in modo sempre più adattivo, abbandonando approcci standardizzati per abbracciare pratiche flessibili e mirate. In cantina, si moltiplicano le scelte orientate all’equilibrio: estrazioni misurate, freschezza e bevibilità sono diventati obiettivi prioritari.

Il risultato è una sorprendente vitalità produttiva: in tutta la Toscana si moltiplicano vini capaci di superare le difficoltà delle annate più sfidanti, mantenendo intatte profondità espressiva, coerenza stilistica e leggerezza. Una prova concreta della maturità raggiunta da un territorio che, pur nella tradizione, continua a evolvere con intelligenza e sensibilità.

Ecco la lista dei 126 espositori della regione Veneto presenti a Slow Wine Fair

Provincia di Arezzo

Azienda Agricola Cincinelli - Capolona

Fabrizio Dionisio - Cortona

Il Borro - San Giustino Valdarno

Il Querciolo - Marciano della Chiana

La Salceta - Loro Ciuffenna

Petrolo - Mercatale Valdarno

Tenuta Sette Ponti - Castiglion Fibocchi

Provincia di Firenze

Aziende Agricole Terre di Giotto - Vicchio

Baciateme - San Casciano Val di Pesa

Cantina Le Pietre - Reggello

Castelfalfi - Montaione

Castello di Rampolla - Firenze

Castello di Sonnino - Montespertoli

Corzano e Paterno - San Casciano

Diwine - Palazzuolo Sul Senio

Fattoria Bonsalto - Montespertoli

Fattoria La Leccia - Montespertoli

Felciano - Panzano in Chianti

I Balzini - Barberino Tavarnelle

Il Poggiolino - Barberino Tavarnelle

Isole e Olena- Barberino Tavarnelle

La Tosteria - Signa

Lamole di Lamole - Greve in Chianti

Le Cinciole - Panzano in Chianti

Podere Capanno di Cianetti Galileo - San Casciano in Val di Pesa

Podere dell’Anselmo di Forconi Fabrizio - Montespertoli

Tenute Casenuove - Greve in Chianti

Terreno - Greve in Chianti

Thilo Besançon Casanuova - Figline e Incisa Valdarno

Provincia di Grosseto

Antonio Camillo - Manciano

Bakkanali - Seggiano

La Vigna sul Mare - Capalbio

Monteverro - Capalbio

Podere Riparbella - Massa Marittima

Roccapesta - Scansano

Sequerciani - Gavorrano

Tenuta Il Quinto - Magliano in Toscana

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano - Grosseto

Provincia di Livorno

Azienda Agricola Le Querce - Campiglia Marittima

Chiappini - Bolgheri

Emiliano Falsini - Castagneto Carducci

Tenuta Campo al Signore - Castagneto Carducci

Provincia di Lucca

Calafata - Lucca

Malgiacca - Gragnano

Provincia di Massa-Carrara

Amatum Flumen - Massa-Carrara

Area 6 s.r.l. - Massa-Carrara

Azienda Agricola La Quinta Terra - Fosdinovo

Cantina Boriassi Colli di Luni Bio - Fosdinovo

Montepepe Società Agricola s.r.l. - Montignoso

Provincia di Pisa

Beconcini Wines - San Miniato

L’antica fornace di Cedri - Peccioli

Podere Pellicciano - San Miniato

Provincia di Prato

Colli Medicei - Prato

Tenuta Ceri Carmignano - Prato

Terre a Mano - Carmignano fraz. Bacchereto

Provincia di Pistoia

Fratelli Bonacchi - Quarrata

Provincia di Siena

Agricola Casagori - Pienza

Arillo in Terrabianca - Radda in Chianti

Atrivm - Montalcino

Avignonesi - Montepulciano

Azienda Agricola Podere Gamberaio - Cetona

Azienda Agricola Ventolaio di Fanti Luigi - Montalcino

Azienda San Gregorio - Chiusi

Belvedere - Castellina in Chianti

Borgo La Stella - Radda in Chianti

Boscarelli - Montepulciano

Cantine Dei - Montepulciano

Caparsa - Radda in Chianti

Cappellasantandrea - San Gimignano

Casanuova delle Cerbaie - Montalcino

Castagnoli - Castellina in Chianti

Castello Tricerchi - Montalcino

Col D’Orcia - Montalcino

Colle Santa Mustiola - Chiusi

Contucci - Montepulciano

Fattoria del Pino - Siena

Fattoria di Montemaggio - Radda in Chianti

Fonterenza - Montalcino

Giacomo Baraldo - San Casciano dei Bagni

Il Colombaio di Santa Chiara - San Gimignano

Il Palagione - San Gimignano

Innocenti - Montalcino

La fiorita - Montalcino

La Montanina - Gaiole in Chianti

Le Chiuse - Montalcino

Le Verzure - Murlo

Mastrojanni - Montalcino

Montenidoli - San Gimignano

Pacina Società Agricola Semplice - Castelnuovo Berardenga

Padelletti - Montalcino

Panizzi - San Gimignano

Patrizia Cencioni - Montalcino

Pian delle Querci - Montalcino

Pietroso - Montalcino

Podere Ferrale - Radda in Chianti

Podere Forte - Castiglione d’Orcia

Podere L’Assunta - Monteriggioni

Podere Le Ripi - Montalcino

Pruneto - Radda in Chianti

Ridolfi - Montalcino

Rocca di Castagnoli - Gaiole in Chianti

Salcheto - Montepulciano

Sanlorenzo - Montalcino

Tenuta Cappellina - Castelnuovo Berardenga

Tenuta di Bibbiano - Castellina in Chianti

Tenuta San Vincenti - Gaiole in Chianti

Terra Quercus - Sarteano

Tiberini - Montepulciano

Amari e spirits

Collettivo Botanico - Abbadia San Salvatore

La Toscana nella Fiera dell’Amaro d’Italia

A Slow Wine Fair la Toscana è rappresentata anche nella Fiera dell’Amaro d’Italia, organizzata in collaborazione con Amaroteca e ANADI - Associazione Nazionale Amaro d’Italia. La realtà toscana presente è Collettivo Botanico (Si), un’azienda che nasce dal desiderio di portare avanti la tradizione dell’Amaro del Monte Amiata, ispirato alle ricette dei monaci locali, e continua oggi con la collaborazione di vignaioli, agricoltori e artigiani.

Le masterclass

Anche nell’edizione 2026, a Slow Wine Fair tornano le degustazioni per esplorare il panorama vitivinicolo italiano e internazionale. Il primo appuntamento con la Toscana è il 22 febbraio alle 15, con la masterclass Biodinamica, vino, tempo, dove prendendo in considerazione questi tre aspetti si cerca di tracciare il profilo di sei etichette attraverso una degustazione che tocca più regioni d’Italia - e paesi europei. In degustazione, Pinot Nero Gattaia – Terre di Giotto. L'appuntamento Chianti Classico il vino più bello del mondo, del 23 febbraio alle 13.30, mette in luce un caposaldo della tradizione toscana: Il Chianti. Un viaggio attraverso undici etichette selezionate per capirne somiglianze, differenze, e tutte le sfumature. Alle 14, con l’incontro Il Pinot nero nel mondo si approfondiscono le potenzialità di questa varietà celebrata anche oltre il continente europeo. In degustazione, Pinot Nero Aiavecchia 2022 - Massa Vecchia.

L’area Banca del Vino - Annate Storiche

Novità dell’edizione 2026 è l’area della Banca del Vino di Pollenzo che, custodendo più di 50.000 bottiglie di etichette storiche, è diventata un punto di riferimento del settore enologico. Dal 2004, anno della sua inaugurazione, la Banca seleziona e conserva i migliori vini italiani all’interno del sito UNESCO dell’Agenzia di Pollenzo, disponendo ad oggi di bottiglie rarissime e rafforzando al tempo stesso il valore culturale del luogo. Slow Wine Fair rappresenta il punto d’incontro tra queste eccellenze del panorama vinicolo e i visitatori, grazie alla possibilità di degustare le annate storiche nell’area dedicata. Sei appuntamenti per ripercorrere i primi passi di un viaggio che prosegue fino agli stand delle annate correnti. Quattro le etichette toscane in degustazione, firmate Le Macchiole, Montenidoli, Fèlsina Fontalloro e Lamole di Lamole.

La fiera gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Comune di Bologna, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, e di Confcommercio Ascom Bologna. Con il supporto di ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, della Regione Emilia-Romagna e di FIPE. In collaborazione con Amaroteca e ANADI - Associazione Nazionale Amaro d’Italia, Demeter e Drink Factory. Main partner: Guala Closures, Reale Mutua e WinterHalter. In kind partner: Acqua S. Bernardo, Bormioli Luigi, Gruppo Saida, IP Industrie del Freddo Professionale, Pefc Italia, Pulltex e Wolf System. Media partner: Affaritalian.it, Bar.it, Green Retail, Horecanews.it, I Grandi Vini, Il Gusto Gruppo Gedi, Italy Export, Luxury Food & Beverage Magazine, Premiata Salumeria Italiana, QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, TecnAlimentaria Beverage Industry.