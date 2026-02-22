La Toscana protagonista a Slow Wine Fair 2026

La Toscana è tra i protagonisti della quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio 2026.
Bologna: Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, per la seconda volta in contemporanea con SANA Food, quest’anno riunisce oltre 1100 espositori provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane intorno al tema della giustizia sociale nel mondo del vino. Un vino davvero buono e pulito, secondo la visione di Slow Food, deve essere anche giusto: prodotto senza sfruttare lavoratori e territori, capace di generare valore condiviso, lavoro dignitoso, inclusione e nuove opportunità. È su questi temi che la Slow Wine Fair 2026 diventa terreno di dialogo tra produttori, esperti, ricercatori, consorzi, istituzioni, buyer e professionisti dell’Horeca. Attraverso un ricco programma di conferenze, masterclass e incontri, l’evento invita a riflettere sul ruolo sociale del vino come strumento di integrazione dei lavoratori stranieri, di promozione dell’imprenditoria femminile e giovanile, e di rigenerazione delle Terre Alte.
La Toscana secondo la guida Slow Wine 2026
Raccontare oggi la Toscana del vino significa confrontarsi con una realtà complessa e sfaccettata, segnata da un clima in rapido mutamento. In questa edizione della guida, tutti i principali distretti vitivinicoli della regione si sono confrontati con annate estreme e molto differenti tra loro, che hanno messo a dura prova vigneti e produttori. Di fronte a questa nuova normalità climatica, i vignaioli più consapevoli stanno ripensando la gestione agronomica in modo sempre più adattivo, abbandonando approcci standardizzati per abbracciare pratiche flessibili e mirate. In cantina, si moltiplicano le scelte orientate all’equilibrio: estrazioni misurate, freschezza e bevibilità sono diventati obiettivi prioritari.
Il risultato è una sorprendente vitalità produttiva: in tutta la Toscana si moltiplicano vini capaci di superare le difficoltà delle annate più sfidanti, mantenendo intatte profondità espressiva, coerenza stilistica e leggerezza. Una prova concreta della maturità raggiunta da un territorio che, pur nella tradizione, continua a evolvere con intelligenza e sensibilità.
Ecco la lista dei 126 espositori della regione Veneto presenti a Slow Wine Fair
Provincia di Arezzo
Azienda Agricola Cincinelli - Capolona
Fabrizio Dionisio - Cortona
Il Borro - San Giustino Valdarno
Il Querciolo - Marciano della Chiana
La Salceta - Loro Ciuffenna
Petrolo - Mercatale Valdarno
Tenuta Sette Ponti - Castiglion Fibocchi
Provincia di Firenze
Aziende Agricole Terre di Giotto - Vicchio
Baciateme - San Casciano Val di Pesa
Cantina Le Pietre - Reggello
Castelfalfi - Montaione
Castello di Rampolla - Firenze
Castello di Sonnino - Montespertoli
Corzano e Paterno - San Casciano
Diwine - Palazzuolo Sul Senio
Fattoria Bonsalto - Montespertoli
Fattoria La Leccia - Montespertoli
Felciano - Panzano in Chianti
I Balzini - Barberino Tavarnelle
Il Poggiolino - Barberino Tavarnelle
Isole e Olena- Barberino Tavarnelle
La Tosteria - Signa
Lamole di Lamole - Greve in Chianti
Le Cinciole - Panzano in Chianti
Podere Capanno di Cianetti Galileo - San Casciano in Val di Pesa
Podere dell’Anselmo di Forconi Fabrizio - Montespertoli
Tenute Casenuove - Greve in Chianti
Terreno - Greve in Chianti
Thilo Besançon Casanuova - Figline e Incisa Valdarno
Provincia di Grosseto
Antonio Camillo - Manciano
Bakkanali - Seggiano
La Vigna sul Mare - Capalbio
Monteverro - Capalbio
Podere Riparbella - Massa Marittima
Roccapesta - Scansano
Sequerciani - Gavorrano
Tenuta Il Quinto - Magliano in Toscana
Tenuta Pietramora di Colle Fagiano - Grosseto
Provincia di Livorno
Azienda Agricola Le Querce - Campiglia Marittima
Chiappini - Bolgheri
Emiliano Falsini - Castagneto Carducci
Tenuta Campo al Signore - Castagneto Carducci
Provincia di Lucca
Calafata - Lucca
Malgiacca - Gragnano
Provincia di Massa-Carrara
Amatum Flumen - Massa-Carrara
Area 6 s.r.l. - Massa-Carrara
Azienda Agricola La Quinta Terra - Fosdinovo
Cantina Boriassi Colli di Luni Bio - Fosdinovo
Montepepe Società Agricola s.r.l. - Montignoso
Provincia di Pisa
Beconcini Wines - San Miniato
L’antica fornace di Cedri - Peccioli
Podere Pellicciano - San Miniato
Provincia di Prato
Colli Medicei - Prato
Tenuta Ceri Carmignano - Prato
Terre a Mano - Carmignano fraz. Bacchereto
Provincia di Pistoia
Fratelli Bonacchi - Quarrata
Provincia di Siena
Agricola Casagori - Pienza
Arillo in Terrabianca - Radda in Chianti
Atrivm - Montalcino
Avignonesi - Montepulciano
Azienda Agricola Podere Gamberaio - Cetona
Azienda Agricola Ventolaio di Fanti Luigi - Montalcino
Azienda San Gregorio - Chiusi
Belvedere - Castellina in Chianti
Borgo La Stella - Radda in Chianti
Boscarelli - Montepulciano
Cantine Dei - Montepulciano
Caparsa - Radda in Chianti
Cappellasantandrea - San Gimignano
Casanuova delle Cerbaie - Montalcino
Castagnoli - Castellina in Chianti
Castello Tricerchi - Montalcino
Col D’Orcia - Montalcino
Colle Santa Mustiola - Chiusi
Contucci - Montepulciano
Fattoria del Pino - Siena
Fattoria di Montemaggio - Radda in Chianti
Fonterenza - Montalcino
Giacomo Baraldo - San Casciano dei Bagni
Il Colombaio di Santa Chiara - San Gimignano
Il Palagione - San Gimignano
Innocenti - Montalcino
La fiorita - Montalcino
La Montanina - Gaiole in Chianti
Le Chiuse - Montalcino
Le Verzure - Murlo
Mastrojanni - Montalcino
Montenidoli - San Gimignano
Pacina Società Agricola Semplice - Castelnuovo Berardenga
Padelletti - Montalcino
Panizzi - San Gimignano
Patrizia Cencioni - Montalcino
Pian delle Querci - Montalcino
Pietroso - Montalcino
Podere Ferrale - Radda in Chianti
Podere Forte - Castiglione d’Orcia
Podere L’Assunta - Monteriggioni
Podere Le Ripi - Montalcino
Pruneto - Radda in Chianti
Ridolfi - Montalcino
Rocca di Castagnoli - Gaiole in Chianti
Salcheto - Montepulciano
Sanlorenzo - Montalcino
Tenuta Cappellina - Castelnuovo Berardenga
Tenuta di Bibbiano - Castellina in Chianti
Tenuta San Vincenti - Gaiole in Chianti
Terra Quercus - Sarteano
Tiberini - Montepulciano
Amari e spirits
Collettivo Botanico - Abbadia San Salvatore
La Toscana nella Fiera dell’Amaro d’Italia
A Slow Wine Fair la Toscana è rappresentata anche nella Fiera dell’Amaro d’Italia, organizzata in collaborazione con Amaroteca e ANADI - Associazione Nazionale Amaro d’Italia. La realtà toscana presente è Collettivo Botanico (Si), un’azienda che nasce dal desiderio di portare avanti la tradizione dell’Amaro del Monte Amiata, ispirato alle ricette dei monaci locali, e continua oggi con la collaborazione di vignaioli, agricoltori e artigiani.
Le masterclass
Anche nell’edizione 2026, a Slow Wine Fair tornano le degustazioni per esplorare il panorama vitivinicolo italiano e internazionale. Il primo appuntamento con la Toscana è il 22 febbraio alle 15, con la masterclass Biodinamica, vino, tempo, dove prendendo in considerazione questi tre aspetti si cerca di tracciare il profilo di sei etichette attraverso una degustazione che tocca più regioni d’Italia - e paesi europei. In degustazione, Pinot Nero Gattaia – Terre di Giotto. L'appuntamento Chianti Classico il vino più bello del mondo, del 23 febbraio alle 13.30, mette in luce un caposaldo della tradizione toscana: Il Chianti. Un viaggio attraverso undici etichette selezionate per capirne somiglianze, differenze, e tutte le sfumature. Alle 14, con l’incontro Il Pinot nero nel mondo si approfondiscono le potenzialità di questa varietà celebrata anche oltre il continente europeo. In degustazione, Pinot Nero Aiavecchia 2022 - Massa Vecchia.
L’area Banca del Vino - Annate Storiche
Novità dell’edizione 2026 è l’area della Banca del Vino di Pollenzo che, custodendo più di 50.000 bottiglie di etichette storiche, è diventata un punto di riferimento del settore enologico. Dal 2004, anno della sua inaugurazione, la Banca seleziona e conserva i migliori vini italiani all’interno del sito UNESCO dell’Agenzia di Pollenzo, disponendo ad oggi di bottiglie rarissime e rafforzando al tempo stesso il valore culturale del luogo. Slow Wine Fair rappresenta il punto d’incontro tra queste eccellenze del panorama vinicolo e i visitatori, grazie alla possibilità di degustare le annate storiche nell’area dedicata. Sei appuntamenti per ripercorrere i primi passi di un viaggio che prosegue fino agli stand delle annate correnti. Quattro le etichette toscane in degustazione, firmate Le Macchiole, Montenidoli, Fèlsina Fontalloro e Lamole di Lamole.
