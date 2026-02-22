"In provincia di Siena i lavoratori approvano con un consenso del 99%".

Siena: In merito all’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici, nel territorio di Siena si sono svolte le assemblee nei luoghi di lavoro, che hanno coinvolto complessivamente 2.254 lavoratrici e lavoratori.

Dalle consultazioni è emerso un ampio consenso, con i sì al 99% su 2.254 votanti che hanno dato pieno mandato alle Segreterie regionali e nazionali a procedere con la firma dell’accordo.

Al momento siamo in attesa dei dati ufficiali nazionali, che completeranno il quadro complessivo della consultazione.

Fim CISL – Fiom CGIL Siena