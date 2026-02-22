I piloti dell’associazione Diversamente Disabili ospiti del Polo Bianciardi per un incontro di Educazione stradale

L’incontro dal titolo “Non buttate via la vita in un secondo” si terrà nell’aula Magna dell’istituto superiore Polo Bianciardi di Grosseto, in piazza de Maria, il 25 febbraio alle ore 11.

Grosseto: I piloti dell’Associazione DI.DI., Emiliano Malagoli e Alex Innocenti incontreranno gli studenti del Polo Bianciardi di Grosseto per il progetto di Educazione stradale “Non buttate via la vita in un secondo”. L’evento si terrà mercoledì 25 febbraio dalle 11 alle 13 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi, in piazza De Maria.

Gli studenti avranno modo di conoscere questa realtà di volontariato, la onlus Diversamente Disabili, dedicata al motociclismo per persone con disabilità causate da incidenti.

I piloti Emiliano Malagoli, che nonostante l’incidente non ha rinunciato alla sua passione per le moto, e Alex Innocenti, pilota paraplegico e vicepresidente della onlus, incontreranno prima gli studenti del Liceo Artistico e poi si sposteranno nella sede centrale, in piazza De Maria, per dialogare con i ragazzi del Professionale Servizi Commerciali, del Tecnico Grafico e del Liceo Musicale.

L’associazione Onlus Di.Di. Diversamente Disabili è nata nel 2013 per avvicinare o riavvicinare al mondo delle due ruote persone con disabilità. Il suo fondatore, Emiliano Malagoli, nel 2011 ha perso una gamba per un incidente stradale in moto, ma è ritornato subito a correre in pista e ha deciso poi di condividere la sua passione con altre persone con disabilità.

L’associazione Di.Di. si occupa di molti progetti e attività dedicate all’inclusione e all’educazione stradale. Organizza attività educative di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale; attività di formazione e informazione per la mobilità dei disabili e di promozione dell’attività sportiva motociclistica come elemento di socialità e di recupero.

Ma non solo, organizza corsi di guida sicura in pista con moto adattate per ogni disabilità. Corsi per il conseguimento della Patente A Speciale; campionati nazionali e internazionali di motociclismo paralimpico e incontri di educazione stradale nelle scuole con il progetto “Non buttate la vita in un secondo”.

Mercoledì 25 febbraio questi straordinari piloti porteranno quindi la loro esperienza anche al Polo Bianciardi, dove i ragazzi potranno entrare in contatto con una realtà che unisce sport, volontariato, e passione per promuovere comportamenti responsabili sulla strada e la cultura dell’inclusione.



